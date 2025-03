1/6 Zwanzig Jahre nach ihrem Durchbruch sind Bill (r.) und Tom Kaulitz von Tokio Hotel noch immer Megastars und gefragter denn je. Foto: imago/Future Image

Anfang der 2000er-Jahre eroberten sie mit ihrer Band Tokio Hotel die Herzen von Millionen Teenagern im Sturm. Zwanzig Jahre später sind Bill und Tom Kaulitz (35) noch immer Megastars und gefragter denn je. Die Zwillinge aus Magdeburg (D) haben einen erfolgreichen Podcast, eine eigene Netflix-Show und sorgen mit ihrer aktuellen Tournee, die sie am Sonntag, 16. März, auch in die Halle 622 nach Zürich führt, für ausverkaufte Ränge.

Doch was ist der Grund dafür, dass die Kaulitz-Zwillinge zwei Jahrzehnte nach ihrem Durchbruch so dick im Geschäft sind? Um diesen Erfolg zu verstehen, müssen wir uns das Phänomen Tokio Hotel genauer ansehen.

Ikonen einer Generation

Mit ihrer Debütsingle «Durch den Monsun» stürmen Bill und Tom Kaulitz 2005 als Tokio Hotel die Charts und lösen eine beispiellose Hysterie aus. Das androgyne Erscheinungsbild der damaligen Teenager, Bills markante Stimme und die eingängigen Rocksongs treffen den Nerv einer ganzen Generation. Die Musiker werden zu Ikonen, ihre Konzerte zu Massenveranstaltungen kreischender Fans.

Nicht nur in ihrem Heimatland Deutschland, auch international sorgen die Teenierocker in den folgenden Jahren für einen regelrechten Hype. Die Band tourt durch Europa, Asien, Nord- und Südamerika. Nach fünf Jahren können Tokio Hotel auf mehr als 110 nationale und internationale gewonnene Preise, mehr als 7 Millionen verkaufte Alben weltweit und Platin-Auszeichnungen in 68 Ländern zurückblicken.

Rückzug in die USA

2010 folgt die Wende. Verfolgt von Stalkern flüchten Bill und Tom Kaulitz von Deutschland nach Los Angeles, USA. Vier Jahre lang wird es still um Tokio Hotel, bevor die Band einen musikalischen Neuanfang wagt. Die darauf folgenden Alben «Kings of Suburbia» (2014) und «Dream Machine» (2017) liefern elektronische Beats und Synthpop. Besonders auffällig: Bill singt darauf ausschliesslich auf Englisch. Diese neue musikalische Ausrichtung hat ihren Preis: Statt Stadien füllen die Jungs aus Magdeburg Ende der 2010er-Jahre nur noch Clubs und kleinere Säle – die Zeit des Megahypes scheint vorbei zu sein. 2022 veröffentlichen Tokio Hotel ihr sechstes Studioalbum «2001», vereinzelte rockige Sounds erinnern darin an die glorreichen Anfänge der Band. Dennoch kann diese nicht an frühere Erfolge anknüpfen. Ihre Tournee führt sie erneut in kleinere Locations.

Doch in den letzten beiden Jahren gelingt den beiden Tokio-Hotel-Aushängeschildern eine Art Wiedergeburt. Seit 2021 liefern Tom und Bill Kaulitz in ihrem äusserst erfolgreichen Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» pikante Details aus ihrem Privatleben mitten im glamourösen Hollywood. Mit ihren Erzählungen von Erlebnissen auf dem roten Teppich oder vom Dinner mit anderen Berühmtheiten erobern sie die deutschsprachigen Podcast-Charts im Sturm. «Wir haben es schon drauf», stellt Bill Kaulitz im Herbst 2023 in einer Folge des Podcasts fest. Und spielt darauf auf die mediale Omnipräsenz der beiden Brüder an: TV-Shows, Podcast, Preisverleihungen, Partys – nichts läuft ohne die Tokio-Hotel-Musiker. Für den nötigen Starfaktor sorgt auch Toms Ehe mit Modelmama Heidi Klum (51), die regelmässig Schlagzeilen generiert.

Eigene Netflix-Show

Im Sommer 2024 folgt schliesslich der bisherige Höhepunkt des Kaulitz-Comebacks: Bill und Tom erhalten auf Netflix ihre eigene Dokusoap, die tiefe Einblicke in ihr Universum gewährt. «Tom sagte zu mir, er wolle auch unbedingt mal Realitystar werden», erklärte Bill Kaulitz kürzlich in einer deutschen TV-Show. «Und da sagte ich, gut, dann frage ich bei Netflix nach.» Mit Erfolg. Die erste Staffel der Kaulitz-Netflix-Show stürmt Platz eins der deutschsprachigen Netflix-Charts. Auch hier sorgt die spezielle Dynamik der Brüder für den erfolgreichen Unterhaltungsfaktor. Bill ist der extravagante Paradiesvogel, der mit seinen schrillen Outfits und ausgefallenen Ideen für die nötige Portion Drama sorgt. Tom ist der ruhigere, lässige Gegenpart, der sein Familienleben als Ehemann und Stiefvater geniesst. «Tom ist genau wie ich, aber ganz anders», fasst Bill zusammen.

Mit ihrem Podcast und ihrer Netflix-Show haben sich die Kaulitz-Brüder zur erfolgreichen Marke entwickelt. Die Teenie-Idole von einst sind zum angesagten Internetphänomen geworden. Kein Wunder, können sich Bill und Tom Kaulitz aktuell vor TV-Auftritten und Werbekampagnen kaum retten. Und auch ihre Band Tokio Hotel füllt wieder grössere Hallen. Nur gekreischt wird bei den Konzerten nicht mehr ganz so laut wie früher.