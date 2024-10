Bianca Gascoigne, Tochter des englischen Ex-Fussballstars Paul Gascoigne, enthüllt schockierende Details über sexuelle Übergriffe durch den ehemaligen Harrods-Besitzer Mohamed Al-Fayed. Er soll sie als Teenager in der Luxusabteilung des Kaufhauses missbraucht haben.

Kurz zusammengefasst Bianca Gascoigne enthüllt sexuellen Missbrauch durch Mohamed Al-Fayed

Al-Fayed zwang sie als Teenager zu Küssen und Berührungen

Gascoigne war 16 Jahre alt während des Missbrauchs

Luxuskaufhaus Harrods arbeitet mit 250 Frauen zusammen, um Ansprüche zu klären

BBC-Dokumentation deckte jahrelange Vorwürfe gegen Al-Fayed auf

Bianca Gascoigne, die Tochter des ehemaligen englischen Fussballers Paul Gascoigne (57), hat über den schrecklichen Moment gesprochen, als sie von Mohamed Al-Fayed (†94) sexuell missbraucht wurde. Laut einem Bericht der «Daily Mail» sagte das 37-jährige Model, dass sie von dem ehemaligen Harrods-Boss sexuell belästigt wurde, als sie als Teenager im Kaufhaus arbeitete.

In einem neuen Interview mit dem TV-Sender Sky News erzählt sie, wie Al-Fayed sie während ihrer wöchentlichen Treffen begrapschte und zwang, ihn zu küssen, bevor er später sogar in ihrer Wohnung auftauchte. Dort soll er sie sexuell missbraucht haben, als sie erst 16 Jahre alt war. Gascoigne berichtet, dass sie häufig mit ihren Eltern Harrods besucht hatte, wo Al-Fayed die Familie umgarnte und Geschenke machte. Sie begann im Alter von 16 Jahren als Verkäuferin bei Harrods zu arbeiten und fühlte sich zunächst sicher in Al-Fayeds Gesellschaft, da sie ihn bereits kannte.

Plötzlich tauchte Al Fayed in ihrer Wohnung auf

Bianca Gascoigne beschrieb ein Muster der Manipulation, bei dem Al-Fayed sie aufforderte, ihn als Vaterfigur zu sehen, bevor er sich letztendlich an ihr verging. Sie erinnerte sich daran, wie der verstorbene Milliardär ihr einmal die Harrods-Wohnung in Park Lane zum Übernachten anbot, bevor sie einen Flug erwischen musste. Zu ihrem Erstaunen tauchte er dort auf, während sie da war. Gascoigne, die kürzlich selbst Mutter wurde, sagte: «Al-Fayed tauchte in der Wohnung auf, ich war einfach fassungslos.»

«Ich wusste nicht wirklich, was ich tun sollte, er kam herein und setzte mich auf das Sofa. Er holte seine Genitalien heraus und nahm meine Hände und versuchte, sie auf sein Ding zu manövrieren.» Als das nicht funktionierte, versuchte er, meinen Kopf auf seinen Schoss zu zwingen. Ich weiss nicht wie, aber ich schaffte es, mich wegzuwinden.» Sie fügt hinzu, dass sie glaubt, dass die Tatsache, dass Al-Fayed ihre Eltern kannte, sie gerettet habe, nachdem sie sich seinen sexuellen Forderungen widersetzte.

Paul Cascoigne sei ein schlechter Vater

Das Model sagte, der Vorfall sei schrecklich gewesen und niemand wusste, was ihr widerfuhr, weil sie Angst hatte, ihrer Familie Schande zu bereiten. Al-Fayed habe sie versucht zu manipulieren, indem er wiederholt sagte, Paul Cascoigne sei ein schlechter Vater und Kommentare über seine psychischen Probleme und Suchtprobleme machte. Er soll sie jede Woche bei den Treffen begrapscht und gezwungen haben, ihn zu küssen, und ihr gedroht haben, dass sie ihren Traumjob verlieren würde, wenn sie jemandem davon erzählte.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von «BliKI» für dich erstellt Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten. Blick befolgt beim Einsatz von KI strenge Regeln. So hat immer der Mensch das letzte Wort. Mehr Infos gibts hier. Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten. Blick befolgt beim Einsatz von KI strenge Regeln. So hat immer der Mensch das letzte Wort. Mehr Infos gibts hier. Mehr

Gascoigne ist die jüngste Frau, die sich gemeldet hat, nachdem gestern bekannt wurde, dass Harrods dabei ist, einige der 250 Ansprüche gegen Al-Fayed zu begleichen. Das Luxus-Kaufhaus sagte, die Frauen hätten sich nach der Veröffentlichung einer BBC-Dokumentation letzten Monat gemeldet, die jahrelange Vorwürfe sexuellen Missbrauchs gegen den ehemaligen Eigentümer von Harrods aufdeckte. Die Londoner Polizei sagt, sie habe 60 neue Anschuldigungen registriert, zusätzlich zu 21 Frauen, die zwischen 2005 und 2023 zur Polizei gingen, darunter Vorwürfe von Vergewaltigung und sexueller Belästigung.