Kurz zusammengefasst Mohamed Al-Fayed soll Prinzessin Diana belästigt und bedrängt haben

Der Vater ihres letzten Partners wollte Diana manipulieren, um sie zu kontrollieren

Al-Fayed steht im Verdacht, über 20 Frauen sexuell attackiert zu haben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Der verstorbene Unternehmer Mohamed Al-Fayed (†94) soll auch Prinzessin Diana (†36) belästigt haben, enthüllt ihr ehemaliger Butler Paul Burrell (66) in einem Interview mit der britischen Zeitung «The Sun». Laut Burrell begann der Vater von Dianas letztem Partner Dodi Al-Fayed (†42) bereits in den 1980er-Jahren, Diana durch Geschenke und Einladungen in seine Geschäfte und Villen zu locken.

Der traurige Höhepunkt seiner Annäherungsversuche fand 1995 statt, als Mohamed Al-Fayed Prinzessin Diana aufforderte, seinen Sohn Dodi zu heiraten. Dabei soll er ihr mitgeteilt haben, dass in der ägyptischen Tradition der Vater «zuerst» komme. Burrell betont: «Das bedeute wohl, er habe vorgehabt, mit der Prinzessin zu schlafen.» Diana sei von dieser Aussage zutiefst schockiert gewesen und habe unter Tränen berichtet, dass Al-Fayed dies ernst gemeint habe.

Unangemessene Nähe und Berührungen

Diana klagte immer wieder über Al-Fayeds aufdringliches Verhalten, insbesondere darüber, dass er sie ständig berührt und unangemessen nah an sie herangetreten sei, so Burrell weiter. Trotz kostspieliger Geschenke und Sonderbehandlungen, wie Gratiseinkäufen in seinem Kaufhaus Harrods und Zugang zu einem geheimen Tunnel, habe Diana instinktiv gespürt, dass hinter den vermeintlichen Gefälligkeiten eigennützige Motive steckten.

Der Milliardär Mohamed Al-Fayed verstarb 2023. Doch schon zu Lebzeiten warf man ihm sexuelle Gewalt vor. Foto: Getty Images 1/8

Butler Paul Burrell beschreibt Mohamed Al-Fayed als einen Mann, der die Frauen in seinem Umfeld zu manipulieren und zu kontrollieren versuchte. Der 2023 verstorbene Unternehmer steht im Verdacht, über 20 Frauen aus aller Welt sexuell attackiert zu haben, wie die BBC in ihrer Dokumentation «Al Fayed: Predator at Harrods» (auf deutsch: «Al-Fayed: Das Raubtier bei Harrods») aufdeckte. Ein Team aus Anwälten reichte nach Al-Fayeds Tod im Jahr 2023 Klage gegen den Geschäftsmann ein und sprach von «systematischen Gewalttaten gegen Frauen».

Diana, die Ex-Frau des heutigen Königs Charles III. (74), und Dodi Al-Fayed kamen tragisch bei einem Autounfall in Paris 1997 ums Leben, während sie von Paparazzi verfolgt wurden. Trotz offizieller Untersuchungen halten sich bis heute Verschwörungstheorien um ihren Tod.