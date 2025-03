1/5 Pamela Bach wurde kürzlich tot zuhause aufgefunden. Foto: imago/ZUMA Press / James Diddick

Darum gehts Pamela Bach arbeitete vor ihrem Tod an einer neuen Reality-TV-Show

Die Serie «Over the Hills» sollte Prominente beim Älterwerden begleiten

Bach war 17 Jahre mit David Hasselhoff verheiratet und hatte zwei Töchter

SpotOn Die People-Agentur

Die kürzlich verstorbene Pamela Bach (1963 – 2025) wurde einst als Schauspielerin und Ehefrau von David Hasselhoff (72) bekannt. In den Monaten vor ihrem Tod soll sie laut eines US-Medienberichts an einer neuen Reality-TV-Show gearbeitet haben. Das Format sei von ihr entwickelt worden, wie das Promi-Portal «TMZ» unter Berufung auf anonyme Quellen schreibt.

Darum sollte es in «Over the Hills» gehen

Bach wollte demnach eine Reality-Serie mit dem Titel «Over the Hills» erschaffen, produzieren und auch darin mitspielen. Die Kameras sollten angeblich sie und ihre prominenten Freunde in den Hollywood Hills begleiten. Die Show sollte unter anderem zeigen, wie Prominente sich den Herausforderungen des Älterwerdens stellen.

Rund anderthalb Jahre soll Bach an dem Projekt gearbeitet haben, das jedoch nie gedreht wurde. Es soll demnach schwierig gewesen sein, die richtige Besetzung zu finden oder auch einen Vertrag mit einer Produktionsfirma auszuhandeln. Sie habe demnach etwa gehofft, dass der Schauspieler Gary Busey (80) dabei ist.

Die Schauspielerin, die auch als Pamela Hasselhoff oder Pamela Bach-Hasselhoff bekannt war, war von 1989 bis 2006 mit David Hasselhoff verheiratet. Sie soll ihn am Set der Serie «Knight Rider» kennengelernt haben. Später spielte sie unter anderem auch für mehrere Episoden in «Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu» mit. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor: Taylor-Ann und Hayley. Bach wurde am 5. März leblos in ihrem Zuhause in Los Angeles aufgefunden. Später bestätigte die Gerichtsmedizin, dass sie Suizid begangen hat.

Hier findest du Hilfe Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben Refugium – Verein für Hinterbliebene nach Suizid: www.verein-refugium.ch

