1/6 Jared Leto enthüllt sein Geheimnis für eine gute Stimme: Olivenöl. Foto: Redferns

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

«Die Stimme ölen» – das hat der eine oder die andere sicherlich schon gehört. Sänger und Schauspieler Jared Leto (53) nahm den Ausdruck wörtlich. In einem Video auf Instagram exte der Thirty-Seconds-to-Mars-Sänger einen Shot – allerdings ohne Alkohol, sondern mit reinem Olivenöl. «Falls ihr es nicht wusstet, wisst ihr es jetzt. Das Geheimnis ist Olivenöl», schrieb der US-Amerikaner zum Beitrag.

Den kurzen Backstage-Clip teilten Leto und die Band auch auf ihren Facebook- und Tiktok-Kanälen. Aktuell scheint er allerdings nicht zu sein – die ersten Konzerte von Thirty Seconds to Mars in diesem Jahr finden laut ihrer Website erst im Juni statt. Ob es sich bei der Olivenöl-Aktion lediglich um einen Witz oder tatsächlich um ein «Vor der Show»-Ritual Letos handelt, ist unklar.

Klar hingegen sind die teils durchaus amüsanten Pre-Show-Rituale der folgenden Bands.

Limp Bizkit

Spontanität scheint bei der US-Band aus Florida grossgeschrieben zu werden – zumindest was die Setlist betrifft. Gemäss Fred Durst (54) werden die Songs erst 15 Minuten vor dem Konzert ausgewählt. Das sagte der Frontman von Limp Bizkit 2014 in einem Backstagevideo. Jeden Abend werde eine andere Setlist gemacht. Ein weiteres Ritual der Band: Songwriting. In einem Video vom Leeds Festival 2010 sagte Durst, sie bräuchten noch einen Song für ihr anstehendes Album «Gold Cobra».

Alice Cooper

Auch Vincent Damon Furnier (77), wie der Rockmusiker mit bürgerlichem Namen heisst, hat ein Ritual für seine Auftritte. Zuerst ziehe er sich miese Kung-Fu-Filme rein, bis er betäubt sei, sagte Cooper in einem Interview mit «The Aquarian». Sobald das Make-up aufgetragen ist und das Outfit sitzt, wird es aber gefährlich – Cooper wirft Messer. Und das ziemlich gut. Der US-Amerikaner wurde sogar in die Knife Throwing Hall of Fame aufgenommen.

Judas Priest

Weniger risikofreudig – aber genauso kompetitiv – geht es bei der britischen Heavy-Metal-Band Judas Priest zu und her. Zumindest damals, als die Nintendo-Wii-Konsole noch der letzte Schrei war. Sänger Rob Halford (73) sagte 2009 in einem Interview: «Bei Judas Priest spielen wir die Spiele in der Umkleidekabine. Normalerweise vor einer Show.» Sie täten das, um sich auf die Aufregung und die Energie für das, was sie tun werden, einzustimmen. In der Regel bowlten sie und spielten Golf. Wenn nach dem Auftritt noch Energie übrig war, gingen sie zum Boxen über.

