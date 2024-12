1/5 Ein Foto auf Instagram sorgt derzeit für Schlagzeilen: Es zeigt einen US-Popstar, der 14 Jahre musikalische Pause machte. (Archivbild) Foto: Imago

Auf einen Blick Amerikanische Pop-Sängerin kehrt nach über 14 Jahren ins Studio zurück

Fans kritisieren ihr verändertes Aussehen und erkennen sie kaum wieder

Ein Foto macht momentan international die Runde: Ist es Ivanka Trump (43), Paris Hilton (43) oder gar eine der Kardashians? Das fragen sich Fans unter dem Instagram-Post eines Popstars, die nach 14 Jahren wieder im Aufnahmestudio steht – oder genauer gesagt sitzt.

Die Rede ist von der amerikanischen Pop-Sängerin Jessica Simpson (44), die zuletzt 2010 ihr Album «Happy Christmas» auf den Markt brachte. Das Warten ihrer Fans auf neue Musik ist nun vorbei – auf ihrem neuesten Foto posiert die 44-Jährige im Studio und schreibt: «Ich kann es kaum erwarten, dass ihr alle den Soundtrack meiner Seele hört.» Doch während sich einige Fans über Simpsons musikalisches Comeback freuen, erntet sie vor allem Kritik und Verwirrung zu ihrem Aussehen. Der allgemeine Konsens fällt erschreckend aus: «Wer ist das überhaupt? Es sieht nicht einmal wie Jessica Simpson aus», lautet der Tenor der Kommentare.

Jessica Simpson hat sich stark verändert

Die Fans sind sich sicher: Die Frau, die da auf dem Foto posiert, erkennen sie nicht und sie sieht ganz anders aus als vorher. Schnell werden kritische Stimmen laut. «Was hat sie mit sich gemacht?», lautet eine Wortmeldung auf Instagram. Andere kritisieren den Einfluss, die diese körperliche Veränderung mit sich bringen könnte: «Das Traurigste daran ist, dass sie kleine Kinder hat, die aufwachsen und denken, das sei normal. In Wirklichkeit ersetzt sie nur eine Sucht durch eine andere.» Weitere Fans sind einfach nur enttäuscht: «Das ist so traurig. Du schwindest dahin.» Simpson ist seit November 2017 trockene Alkoholerin.

Einige Fans stellen sich jedoch auf Simpsons Seite. Unter anderem, um die negativen Kommentare zu kontern. «Ich verstehe nicht, warum die Leute das Bedürfnis haben, so gemein zu sein», fragt sich eine Nutzerin, während eine andere ihr zustimmt: Sie sei talentiert und schön, und «scheint gesund, glücklich und frei zu sein, also solltet ihr sie vielleicht einfach dafür loben, dass sie authentisch lebt und in Bewegung bleibt.» Das tun einige Fans wirklich, sie feiern Simpsons neue Musik und sind «bereit für das [neue] Album»: «Ich kann es verdammt nochmal nicht erwarten!».