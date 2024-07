Kontroverse um Pink: Nachdem sie ihr Berner Konzert am 3. Juli absagen musste, verkündete sie auf Instagram, dass sie für ihren Auftritt in Kopenhagen am Sonntagabend wieder fit genug sei. Ihre Rückkehr auf die Bühne löste bei den Fans gemischte Reaktionen aus.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Am 3. Juli musste das Konzert von Pink in Bern aufgrund von Krankheit kurzfristig abgesagt werden.

Livia Fietz Praktikantin People

Einige Pink-Fans sind sauer – oder zumindest extrem enttäuscht und verwundert. Zurecht? Am 3. Juli fiel Pink (44) für ihr Konzert in Bern kurzfristig aus: «Aufgrund von Krankheit und nach eingehender ärztlicher Untersuchung muss der Auftritt auf ärztliches Anraten hin abgesagt werden», schrieb der Veranstalter Takk AB Entertainment auf Instagram. Auch die Sängerin selbst wandte sich per Instagram an ihre Fans, entschuldigte sich für die Absage ihres Auftritts und betonte, dass sie alles tue, um jeden Abend auftreten zu können. Sie habe sich sehr auf die Show und das Zusammensein mit ihren Fans gefreut und sei nun sehr enttäuscht.

Damals drückten ihre Fans unter ihrem Post ihre Enttäuschung, aber auch Verständnis aus. Nur wenige Tage später postete Pink jedoch neue Fotos und schrieb: «Ich bin zurück, Kopenhagen, und wir werden heute Abend unsere Popos zusammen schütteln!» Die Sängerin scheint wieder fit zu sein – ihre Rückkehr sehen einige ihrer Fans aber skeptisch. In der Kommentarspalte gehen die Meinungen deswegen stark auseinander.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Da ist etwas faul!»

Was die Fans ärgert, sei nicht die Absage des Konzerts, sondern dass es für Bern aufgrund der aktuellen Tourneeplanung keinen Ersatztermin gibt. Es falle ihnen schwer, zu akzeptieren, dass wenige Tage später ein anderes Konzert stattfinden konnte. So heisst es: «Kann in Bern nicht auftreten, aber dafür zwei Tage später, als wäre nichts passiert. Seltsam, nicht wahr?» oder «Das ging aber schnell! Bin ja froh, dass es ihr wieder gut geht … Aber drei Tage nach einer Krankheit schon wieder fit für diese Show sein? Sorry, da ist was faul!».

Andere Pink-Fans halten ihr den Rücken frei: «Pink hätte zu einer Million Prozent nicht abgesagt, wenn sie nicht wirklich krank gewesen wäre. Wahrscheinlich ist sie immer noch nicht 100 Prozent fit, aber sie gibt alles, um ihre Fans nicht zu enttäuschen.» Ein Fan, der am Konzert in Kopenhagen dabei war, unterstützt dieses Statement: «Pink hat mit Händen und Füssen für die Show in Kopenhagen gekämpft, obwohl sie kaum atmen konnte!»

Ihren Fans ist bekannt, dass die Sängerin an Asthma leidet. «Die Show ist eine sportliche Höchstleistung, sie hat um Luft gekämpft und trotzdem alles gegeben!», fügt deshalb jemand hinzu und schreibt weiter, dass sich sogar Pink selbst zu den negativen Kommentaren geäussert habe: «In Kopenhagen sagte sie, sie wäre sehr traurig, diese Kommentare zu lesen.» Sie seien «verletzend und ungerecht» gewesen. So fasst ein Fan zusammen: «Lasst uns nicht so voreingenommen sein. Die Welt braucht Freundlichkeit!»