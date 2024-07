Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Superstar Pink muss ihr Konzert am kommenden Mittwoch im Berner Wankdorf absagen.

Saskia Schär Redaktorin People

Alle Schweizer Pink-Fans müssen jetzt stark sein: Das geplante Konzert der US-Amerikanerin am morgigen Mittwoch im Berner Wankdorf ist abgesagt. Dies aus gesundheitlichen Gründen, wie der Veranstalter Takk AB Entertainment auf Instagram mitteilt. «Aufgrund von Krankheit und nach eingehender ärztlicher Untersuchung muss der Auftritt auf ärztliches Anraten hin abgesagt werden.»

Doch mit den schlechten Nachrichten für die Pink-Fans ist damit noch nicht genug. «Das Konzert kann aufgrund der aktuellen Tourneeplanung leider nicht nachgeholt werden», schreibt der Veranstalter weiter. Die Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, womit die Zuschauer zumindest das Geld für die Billette wieder bekommen.

Städtetrip für Pink-Konzert als Alternative

Wer sich den Superstar aber trotz der Absage keinesfalls entgehen lassen will, der kann einen kleinen Städtetrip ins Auge fassen und sein Glück in Kopenhagen versuchen. Dort wird Pink (44) nach aktuellem Stand am Samstag auftreten. Weitere Chancen die Sängerin live in Europa zu erleben gibt es zudem am 10. und 11. Juli in Amsterdam.

In der Schweiz war Pink das letzte Mal 2019 zu Gast, dies im Zürcher Letzigrund. Doch auch im Wankdorf hat sie die Menge bereits zum Tanzen und Mitsingen gebracht, das ist jedoch bereits 14 Jahre her.