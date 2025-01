Nine Inch Nails haben eine bevorstehende Welttournee bestätigt. Wegen der verheerenden Brände in Los Angeles hält die Gruppe Details jedoch vorerst zurück.

1/5 Trent Reznor (l.) und Atticus Ross von der Rockband Nine Inch Nails bei der Los-Angeles-Premiere von Amazon MGM Studios' «Challengers» im April 2024 im Westwood Village Theater. Foto: ddp / Image Press Agency

Auf einen Blick Nine Inch Nails bestätigen Welttournee

Wegen der Feuer in L.A. wollten sie die Tour noch nicht ankündigen

Die ikonische Industrial-Rockgruppe Nine Inch Nails (seit 1988) wird auf Welttournee gehen. Die Umstände der Bekanntmachung sind jedoch ungewöhnlich. Deswegen liegen derzeit auch noch keine weiteren Informationen zu den bespielten Ländern oder Städten der kommenden Tour sowie den Daten der Auftritte vor. Was war passiert?

Aufmerksame Fans der Band rund um Frontmann Trent Reznor (59) hatten auf Facebook sowie bei einem grossen Ticketanbieter Hinweise auf eine Welttournee entdeckt und diese sogleich wieder selbst im Internet verbreitet. Daher sah sich die Gruppe offenbar gezwungen zu reagieren. Auf dem offiziellen Instagram-Account hiess es am 14. Januar: «Da einige Daten und Informationen über unsere Welttournee durchgesickert sind, bestätigen wir, dass wir tatsächlich auf Tournee gehen und bald weitere Details bekannt geben werden.»

Nine Inch Nails wollten die Tour-Ankündigung offenbar zurückhalten, während in Los Angeles, wo Reznor lebt, die fürchterlichen Feuersbrünste wüten, denen schon 24 Menschen zum Opfer gefallen sind. Daher heisst es weiter in dem Post: «Wir alle beobachten die Verwüstung, die sich in Kalifornien abspielt, und haben unsere Ankündigung angehalten, während die Menschen versuchen, mit all dem fertig zu werden, was passiert.»

Gefragte Filmmusiker

Aus den eingangs erwähnten, im Internet verfrüht geteilten Informationen schliesst das US-Musikmagazin «Billboard» jedoch, dass ihre Tour die Nine Inch Nails unter anderem nach New York, Atlanta, Philadelphia und Cleveland führen wird. Auch Grossbritannien soll mit Manchester und London auf dem Tournee-Plan stehen. Weitere Informationen hierzu werden, wie auch von der Gruppe angekündigt, wohl in Kürze vorliegen.

Nine Inch Nails gingen zuletzt 2022 auf Tour. Reznor gründete das Musikprojekt im Jahr 1988, seit 2016 besteht es offiziell aus ihm und Atticus Ross (56). In den vergangenen Jahren konnten die Musiker mit Filmmusik etliche Preise einheimsen. So gab es 2011 einen Oscar für den Score zum Biopic «The Social Network» (2010) über Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (40). Ein Erfolg, der 2021 mit dem Pixar-Animationsfilm «Soul» (2020) wiederholt werden konnte. Auch Emmy-, Grammy- und Golden Globe Awards errang das Duo, teilweise mehrfach.