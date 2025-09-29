Das Geheimnis um die Halbzeitshow beim Super Bowl 2026 ist gelüftet. Nicht Taylor Swift oder Adele, deren Namen zuletzt spekuliert wurden, werden auftreten – sondern Latin-Star Bad Bunny.

Puerto-ricanischer Sänger singt ausschliesslich auf Spanisch, mischt Latin-Rap und Reggaeton

Bad Bunny (31) wird Headliner der Halbzeitshow des Super Bowl LX am 8. Februar 2026. Das gab die NFL während der Halbzeitpause des Spiels zwischen den Dallas Cowboys und den Green Bay Packers am Sonntag bekannt.

«Was ich fühle, geht über mich selbst hinaus»

Bad Bunny postete die Neuigkeit am Sonntagabend ebenfalls auf seinem Instagram-Account und schrieb: «Super Bowl LX. Bay Area. Februar 2026. #AppleMusicHalftime.» In dem Beitrag ist der Musiker auf einem Torpfosten am Strand zu sehen, im Hintergrund ein farbenfroher Sonnenuntergang. Während die Kamera aus dem Video schwenkt, kündigt ein Text über dem Video die bevorstehende Halbzeitshow an, die von Apple Music gesponsert wird.

«Was ich fühle, geht über mich selbst hinaus. Es gilt denen, die vor mir kamen und unzählige Yards liefen, damit ich reinkommen und einen Touchdown erzielen konnte. Dies gilt meinem Volk, meiner Kultur und unserer Geschichte. Wir sagen dir, was du tust, wir sehen uns die Halbzeitshow des Super Bowl an», sagte er zudem in einem Statement.

Verantwortliche hoffen auf «unvergessliches Erlebnis»

Der puerto-ricanische Sänger und dreifache Grammy-Gewinner, der eigentlich Benito Antonio Martínez Ocasio heisst, singt ausschliesslich auf Spanisch und gilt als Identifikationsfigur der Latin-Community. Er setzt auf eine Mischung aus Latin-Rap, Reggaeton und weiteren lateinamerikanischen Musikstilen. Nun er tritt in die Fussstapfen von Rapper Kendrick Lamar (38), der in diesem Jahr in der legendären Halbzeitshow zusammen mit SZA, Samuel L. Jackson, Serena Williams und Mustard auftrat. Jedes Jahr stehen andere grosse Künstler auf der Bühne. Usher etwa performte 2024, Rihanna 2023.

Das Football-Finale findet am Sonntag, den 8. Februar, im Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien, der Heimat der San Francisco 49ers, statt. Jon Barker, Senior Vice President Global Event Production der NFL, betonte: «Bad Bunny verkörpert die globale Energie und kulturelle Lebendigkeit, die die heutige Musikszene prägen. Als einer der einflussreichsten und meistgestreamten Künstler der Welt ist er mit seiner einzigartigen Fähigkeit, Genres, Sprachen und Publikum zu verbinden, eine spannende und naheliegende Wahl für die Halbzeitbühne des Super Bowl.» Man sei überzeugt, «dass seine dynamischen Auftritte, seine kreative Vision und seine tiefe Verbundenheit mit den Fans für das unvergessliche Erlebnis sorgen werden, das wir von diesem ikonischen kulturellen Moment erwarten».

Bereits am 4. Oktober hat Bad Bunny einen anderen grossen Aufritt. Er wird die Premiere der 51. Staffel von «Saturday Night Live» auf NBC moderieren, zusammen mit Doja Cat. Der Musiker ist auch als Schauspieler tätig und hat unter anderem in «Bullet Train», «Happy Gilmore 2» und «Caught Stealing » mitgewirkt.