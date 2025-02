Rihanna überrascht mit unerwarteter Kooperation: Ihre Unterwäschemarke Savage X Fenty arbeitet mit den Schlümpfen zusammen. Die Sängerin, die im neuen Schlumpf-Film Schlumpfine spricht, präsentiert auf Instagram die neue Kollektion in blauem Outfit.

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Barbados meets Schlumpfhausen! Auf ihrem Instagram enthüllte Rihanna – im wahrsten Sinne des Wortes – welchen neuen Kooperationspartner sie für ihre Unter- und Reizwäsche-Firma Savage X Fenty gefunden hat. Die Sängerin macht gemeinsame Sache mit den Schlümpfen.

Der Hintergrund: Rihanna ist im neuen Schlumpf-Film die Originalstimme von Schlumpfine, dem einzigen weiblichen Mitglied der blauen Comic-Helden. In ihrem Instagram-Post hat die 36-Jährige ihre dunklen Haare in zwei Zöpfe gebunden und trägt einen hellblauen Jogginganzug sowie BH und Schlüpfer mit dem Motiv von Schlumpfine darauf. Dazu schrieb sie: «Wir haben etwas für blau übrig!»

Zu drei weiteren Schnappschüssen ihres Outfits ergänzte sie in einem zweiten Posting: «In unserem Haus sind wir Team Schlumpfine. Es ist die süsseste Kollaboration, von der du nicht wusstest, dass du sie brauchst!» Die Fans stimmen der Sängerin zu und kommentieren nicht nur mit unzähligen blauen Herzen, sondern auch zahlreichen «so süss!».

Lebenspartner und Vater ihrer Kinder steht derzeit vor Gericht

Rihanna ist inzwischen zweifache Mutter und hat zusammen mit ihrem Lebensgefährten A$AP Rocky alias Rakim Mayers die Söhne RZA (2) und Riot (1). Der Rapper steht zurzeit in Los Angeles vor Gericht. Er ist angeklagt, 2021 auf seinen einstigen guten Freund Terell Ephron (er rappt unter dem Namen A$AP Relli) geschossen und ihn an der Hand getroffen zu haben. Rihanna sass bislang an allen vier Prozesstagen mit im Saal, neben Mayers‘ Mutter und Schwester. Dem Vater ihrer Kinder droht bei einer Verurteilung wegen eines Angriffs mit einer tödlichen Waffe eine langjährige Haftstrafe.