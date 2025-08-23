Seit rund einem Jahr geniessen Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben ihren TV-Ruhestand. Er versucht sich als Hobby-Bäcker, sie als Autorin, wie eine neue Doku zeigt.

Im vergangenen Jahr dankten Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben nach über 30 Jahren bei «RTL aktuell» ab.

Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben: Leben nach RTL aktuell

Kloeppel lebt in Florida, backt Brötchen und macht Mittagsschlaf

Als kompetentes und beliebtes Nachrichtenduo führten Peter Kloeppel (66) und Ulrike von der Groeben (68) jahrzehntelang gemeinsam durch das Format «RTL aktuell». Er ab 1992, sie sogar ab 1988, bis zum gemeinsamen Abschied im vergangenen Jahr.

Aber wie wirkt sich das Leben in TV-Rente für die beiden aus? Eine neue und rund viertelstündige Kurzdoku bei RTL+ namens «Niemals geht man so ganz – Peter & Ulrike: Das Jahr danach» beleuchtet diese und weitere Fragen.

Darum muss er jetzt selbst Brötchen backen

Ulrike von der Groeben hat in den vergangenen Monaten sozusagen aus der Ruhestand-Not eine Tugend gemacht – und ein Buch darüber verfasst. «Freiheit beginnt jetzt! Tipps für den Start in den (Un-)Ruhestand», so der Titel ihres Werks. Ihr Lebensmittelpunkt ist in Köln geblieben, Kloeppel ist bis auf Weiteres Wahl-US-Amerikaner.

«Wir leben in Florida», erzählt er in der Doku und meint damit sich und seine aus den USA stammende Ehefrau. Auf diese Weise habe er es auch nicht so weit zu einer zweiten wichtigen Frau in seinem Leben: «Unsere Tochter lebt in New York und wird wahrscheinlich auch erst mal dort bleiben. Das heisst, der Weg zu ihr ist überschaubar.»

Eine typische Rentner-Angewohnheit

Zwar fühle er sich grundsätzlich wohl in den USA, eine Sache aus der Heimat vermisse er aber doch – «das deutsche Brot und Brötchen». Peter klöppelt daher hin und wieder sogar selbst den Teig und versucht sich als Bäcker, auch wenn das Vorhaben nicht immer von Erfolg gekrönt ist. Ansonsten steht in seinem Alltag als Rentner an: Weiterhin früh aufstehen, viel Sport und – das passt dann doch gut ins Bild eines Ruheständlers – der tägliche Mittagsschlaf.

Kaum zu glauben, aber: Obwohl Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben nicht mehr miteinander arbeiten und inzwischen auf zwei unterschiedlichen Kontinenten leben, seien sie in den vergangenen Monaten schon öfter zusammen beim Essen gewesen, als in den über 30 gemeinsamen Jahren vor der RTL-Kamera.

Einstiger Nachrichtensprecher im Reality-TV

Für eine andere Art der Beschäftigung in der Rente hat sich der einstige Nachrichtensprecher Jan Hofer (75) entschieden. 2020 verabschiedete er sich nach 35 Jahren von der «Tagesschau». Danach ging es für ihn zuerst einmal aufs Tanzparkett bei «Let's Dance». Mit seiner Tanzpartnerin Christina Hänni (35) – damals noch Luft – schaffte er es bis in Show sieben. Noch heute gilt er als einer ihrer liebsten Promi-Tanzpartner.

Das Rentnerdasein war ihm dann allerdings doch etwas zu langweilig, weshalb er drei Jahre lang «RTL Direkt» moderierte. Mittlerweile ist er auf Instagram sehr aktiv, gibt dort einen Einblick in sein Leben auf Mallorca und zeigt sich dabei von seiner humorvollen Seite. Mit «Die Verräter» hat er 2025 dann gar einen Abstecher ins Reality-TV gemacht.