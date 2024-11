Wahl von John Krasinski als «Sexiest Man Alive» sorgt im Netz für Aufregung

1/6 Er ist der «Sexiest Man Alive» 2024: John Krasinski. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick John Krasinski ist «Sexiest Man Alive» 2024

Fans und Social-Media-Nutzer reagieren unterschiedlich auf die Wahl

Krasinski ist seit 2010 mit Emily Blunt verheiratet

Patricia Broder Redaktorin People

US-Schauspieler John Krasinski (45) ist für die US-Zeitschrift «People» der «Sexiest Man Alive» des Jahres 2024. TV-Moderator Stephen Colbert stellte den Hollywoodstar als Mann mit dem angeblich grössten Sex-Appeal in seiner «Late Show» vor. Kurz nach der Bekanntgabe hagelte es im Netz Kritik. «Dafür bin ich so lange wachgeblieben?», fragte eine Userin auf X empört. «John Krasinski mag nett und intelligent sein, aber bestimmt nicht sexy», schreibt sie weiter. «John Krasinski ist der sexyeste Mann der Welt? Ich muss etwas verpasst haben», kommentiert ein anderer. «Ich bin so enttäuscht, dass es nicht mal lustig ist. John Krasinski?! Nicht Ryan Gosling!?», meint ein weiterer User. «Diese Wahl ist für mich schlimmer als Benny Blanco. Den Titel könnte man ebenso gut einer Scheibe Brot geben», schimpft ein anderer.

Neben der harschen Kritik gab es auch versöhnliche Worte von Fans des Schauspielers und Regisseurs. «Oh kommt schon, seid nett. Ich finde, er ist sexy. Vielleicht nicht der Sexyeste, aber er ist klug und witzig», schreibt ein Fan auf X. «Um ehrlich zu sein, ich bin nicht sauer darüber», schreibt eine andere. «Ich fieber' mit ihm mit seit ‹The Office›.» Und eine andere fordert alle Kritiker dazu auf, etwas netter zu sein. «Ich kann es nicht ertragen, zu sehen, wie das Internet gemein zu John Krasinski ist. Lasst ihn in Ruhe.»

Titel werde zu Hause nicht viel helfen

John Krasinksi selbst scheint den ganzen Trubel um ihn gelassen zu nehmen. «Ich wache nicht auf und denke: ‹Ist das der Tag, an dem ich gefragt werde, ob ich der Sexiest Man Alive sein soll?›», sagt er in der Sendung von Moderator Stephen Colbert. Sein neuer Titel werde ihm zu Hause nicht viel helfen. Im Gegenteil, er werde ihm wohl «mehr Hausarbeiten» einbringen, scherzt Krasinski: «Emily wird sagen: ‹Okay, das bedeutet, dass du es dir hier zu Hause wirklich verdienen musst.›»

Nur eine Person habe neben seiner Frau gewusst, dass er dieses Jahr den Titel als «Sexiest Man Alive» gewonnen habe, verriet der Schauspieler weiter. «Ich habe es Matt Damon erzählt.» Das Fotoshooting für die «Sexiest Man Alive»-Ausgabe habe ihn davon abgehalten, pünktlich zu dessen Geburtstagsparty zu erscheinen. Nachdem Damon ihn gefragt hatte, warum er zu spät kam, habe er ihm die gute Nachricht verraten.

John Krasinski ist vor allem für seine Rolle als Jim Halpert in der beliebten TV-Serie «The Office» bekannt, die von 2005 bis 2013 auf dem US-Sender NBC lief. Er spielte zudem in Michael Bays «13 Hours» (2016) und der Prime-Video-Serie «Jack Ryan» (2018–2023). Zuletzt machte er sich als Regisseur mit den Horrorfilmen «A Quiet Place» (2018) und «A Quiet Place Part II» (2020) einen Namen. Seit 2010 ist John Krasinski mit Schauspielkollegin Emily Blunt (41) verheiratet. Das Paar hat die beiden gemeinsamen Töchter Hazel (10) und Violet (7).