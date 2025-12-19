Wincent Weiss hat sich von seinen braunen Haaren verabschiedet. Die wuschelige Mähne war jahrelang sein Markenzeichen. Seine Fans sind zwiegespalten.

Darum gehts Wincent Weiss überrascht Fans mit blonden Haaren in Surfer-Ferien

Fans reagieren gemischt auf neuen Look, einige begeistert, andere skeptisch

Neues Album von Wincent Weiss erscheint am 23. Januar 2026

Fynn Müller People-Redaktor

Wincent Weiss (32) überrascht seine Fans mit einer spontanen Typveränderung. Auf Instagram postet der deutsche Popsänger Bilder aus den Surfer-Ferien. Was den Fans sofort ins Auge springt: Weiss' neue Haarpracht!

Jahrelang trug der Sänger etwas längere, braune Haare. Er blieb der Frisur so lange treu, dass sie über die Jahre hinweg zu seinem Markenzeichen wurde. Dieses Kapitel ist Geschichte. Wincent Weiss hat jetzt blonde Haare.

Fans sind sich uneinig

Die Reaktionen der Fans auf Weiss' neuen Look sind gemischt. Während einige die Veränderung begrüssen, zeigen sich andere skeptisch. «Nein, bitte kein blond», schreibt ein trauriger Fan. «Dunkle Haare stehen dir besser», findet eine andere Userin.

Andere sind von der spontanen Typveränderung begeistert. «Mega das Blond, wenn es einer tragen kann, dann du, lieber Wincent, und der Schnitt ist auch perfekt», kommentiert eine Nutzerin. In einem Punkt sind sich seine Follower einig: Weiss ist mit der neuen Frisur kaum wiederzuerkennen. Ein Fan meint: «Wärst du zufällig an mir vorbeigefahren in Erfurt, hätte ich dich nicht erkannt.»

Neues Album im Januar

Weiss nutzt die optische Veränderung, um Aufmerksamkeit für seine neue Musik zu generieren. Mit dem Surfbrett unter dem Arm macht der deutsche Popsänger am Strand Promo für seinen neuen Song «Letzte Liebe». Zum Schluss des Beitrages schreibt er: «Ich bin zwar blond, aber mein Album kommt trotzdem am 23. Januar 2026.»

Wincent Weiss wurde bekannt mit Songs wie «Feuerwerk», «Musik sein» oder «Wunder». In der Schweiz ist der Sänger schon mehrfach im Zürcher Hallenstadion aufgetreten.