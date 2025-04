1/4 Natascha Ochsenknecht trauert um ihren kleinen Bruder. Foto: TUI Cruises via Getty Images

Ingo Robin Wierichs, der Bruder von Natascha Ochsenknecht (60), ist tot. Das bestätigte das Management des ehemaligen Models gegenüber der «Bild»-Zeitung. Die gesamte Familie stehe unter Schock, wie es weiter heisst. Das Blatt berichtet darüber hinaus, dass Ingo Robin im Alter von 57 Jahren in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt verstorben sei. Er habe dort eine einjährige Haftstrafe wegen «diverser Delikte» absitzen müssen. Dem Bericht zufolge starb er eines natürlichen Todes.

Auch via Instagram bestätigte Natascha Ochsenknecht mittlerweile den Tod. Zu einem gemeinsamen Foto aus früheren Zeiten schrieb sie nur knapp «Gute Reise, kleiner Bruder» und platzierte dazu ein schwarzes Trauer-Herz-Emoji. Die Kommentarfunktion deaktivierte die Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69) für diesen Post.

Ingo Robin Wierichs begleitete seine Schwester auch auf roten Teppichen

Ingo Robin Wierichs zeigte sich nur selten an der Seite seiner berühmten Schwester auf roten Teppichen. Zuletzt strahlte er im Februar 2023 an ihrer Seite in die Kameras, als er sie zur Premiere für die Serie «Drift – Partners in Crime» in München begleitete. Er arbeitete als Fotograf für unterschiedliche Medienhäuser und stellte seine Werke auch auf eigenen Ausstellungen aus.