Natascha Ochsenknecht feiert ihren 60. Geburtstag

Längst hat Natascha Ochsenknecht bewiesen, dass sie einen ganz eigenen Platz in der deutschen Promi-Szene einnimmt. Am Samstag feiert Ochsenknecht einen runden Geburtstag.

Model, Schauspielerin, Buchautorin, Realitystar, Influencerin, Beauty- und Mode-Unternehmerin: Natascha Ochsenknecht (60) hat schon vieles in ihrem Leben ausprobiert. Bekannt wurde sie durch ihre Ehe mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht (68). Auch wenn sie trotz der Scheidung 2012 weiterhin seinen berühmten Nachnamen trägt, schaffte sie es, sich einen eigenen Namen im Showbusiness zu machen und zählt mit ihren drei Kindern inzwischen zu den bekanntesten TV-Familien Deutschlands.

Der grosse Ochsenknecht-Clan hat ähnlich wie US-amerikanischen Kardashians auch immer etwas zu bieten: Seien es neue Enkel – vier hat die 60-Jährige inzwischen –, Streit mit Sohn Jimi Blue (32) oder Neues vom Bauernhof in Österreich, auf dem Tochter Cheyenne (24) mit ihrer Familie lebt. Die Geschehnisse sind seit 2022 in der Doku-Soap «Diese Ochsenknechts» zu sehen, die im Frühjahr 2025 bei Sky und Wow schon in die vierte Staffel geht. Auch auf ihrer Instagramseite nimmt Natascha Ochsenknecht ihre 275.000 Followerinnen und Follower mit durch ihren turbulenten Alltag, zu dem viele Bahnfahrten gehören, während denen sie gerne die Fragen ihrer Fans beantwortet und den ein oder anderen Lebenstipp erteilt.

Sie ist viel unterwegs und gerngesehener Gast auf so mancher Promi-Party. Dort fällt die 1,80 Meter grosse Blondine mit bunten Outfits und selbstbewusstem Auftreten auf. Lange war ein knallpinker Lippenstift ihr Markenzeichen – und auch ihre Wohnung in Berlin hat sie mit viel Farbe und opulenter Dekoration eingerichtet. Auf Instagram erheitert sie zudem regelmässig mit einem lustigen «Spruch of the Day».

Natascha Ochsenknecht: «Es gibt nichts Wichtigeres, als gesund und glücklich zu sein»

Natascha Ochsenknecht strahlt jede Menge Lebensfreude aus. Und das kommt wohl nicht von ungefähr: Sie musste sich mehreren schweren Bauchoperationen unterziehen und will nach den schlimmen Erfahrungen ihr Leben so gut es geht geniessen. Sie hat eine grosse Narbe auf ihrer Leibesmitte, die sie nicht versteckt, sondern offen trägt. «Egal wie es ausschaut, Hauptsache man lebt», erklärte sie 2021 und berichtete davon, dass sie fast gestorben wäre: «Wer schon wie ich zweimal um sein Leben gekämpft hat, verabscheut Oberflächlichkeiten im Leben.» So dürfte auch ihr grösster Wunsch zum runden Geburtstag sein, von weiteren Krankheiten möglichst verschont zu bleiben. «Es gibt nichts Wichtigeres, als gesund und glücklich zu sein.»

Einen Mann braucht sie für das Glück nicht unbedingt. Nach der fast 20-jährigen Ehe mit Uwe Ochsenknecht führte sie bis Ende 2017 über acht Jahre eine turbulente On-off-Beziehung mit dem Fussballer Umut Kekilli (40), die auch wegen des Altersunterschieds für Aufsehen sorgte. Danach zeigte sie sich bei einigen Events mit dem ebenfalls jüngeren Kameramann Oliver Schumann, die Beziehung hielt jedoch nur etwa acht Monate. «Er ist ein super Typ und wir haben uns wirklich total wenig gesehen und dann ist es einfach ein bisschen auseinandergegangen, was natürlich sehr schade ist», erklärte sie 2019 zum Trennungsgrund gegenüber «RTL». Seitdem geht sie als Single durchs Leben und geniesst ihre Unabhängigkeit.

Die Tochter eines Bauunternehmers, die als Natascha Wierichs in Düsseldorf zur Welt kam und in Niedersachen aufwuchs, startete zunächst als Model durch. Mit 24 Jahren lernte sie Uwe Ochsenknecht kennen und legte mit ihm eine Blitzliebe hin. Nach zwei Wochen zogen sie zusammen, vier Wochen später war sie schon schwanger, blickte sie im Frühjahr 2024 im Podcast «Mit den Waffeln einer Frau» von Barbara Schöneberger (50) zurück. 1990 kam Wilson Gonzalez (34) zur Welt, Ende 1991 folgte Jimi Blue. Erst später sprach Ochsenknecht von der traurigen Erfahrung einer Fehlgeburt, die sie erlitt. 2000 kam dann noch Tochter Cheyenne Savannah zur Welt.

Bereits während der Ehe übernahm Natascha Ochsenknecht kleinere Filmrollen. Nach der Scheidung etablierte sie sich als Realitystar und war in quasi jeder Show dabei, die es für Promis gibt - von «Das perfekte Promi-Dinner» (2014) bis «Promi Big Brother» (2016) und «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» (2018).