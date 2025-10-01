DE
FR
Abonnieren

Nachwuchs auf dem Weg
Renata und Valentin verkünden die erfreuliche Nachricht

Die Familie von Renata und Valentin Lusin wächst weiter: Die «Let's Dance»-Stars werden erneut Eltern. Ihr zweites Kind soll im kommenden Frühjahr zur Welt kommen.
Publiziert: 10:44 Uhr
Teilen
Kommentieren
People International
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen