Sophia Thomalla witzelt über den Pokal von Alexander Zverev

1/5 Sophia Thomalla feuerte ihren Freund Alexander Zverev in Paris an und sass auch beim Finale im Publikum. Foto: Action Press/Veeren/Bestimage

Auf einen Blick Sophia Thomalla amüsiert sich über Zverevs Trophäe

Sie unterstützt ihren Freund und Tennisspieler

Sophia Thomalla (35) ist für dafür bekannt, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Nicht nur in der Datingshow «Are You The One?» kann sich die Moderatorin den ein oder anderen flapsigen Spruch nicht verkneifen. Auch in Interviews und in den sozialen Netzwerken hält sie mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. Das bekommt auch ihr Partner, Tennisstar Alexander Zverev (27), mitunter zu spüren – wie jetzt nach seinem Sieg beim Paris Masters.

Zverevs Trophäe amüsiert Sophia Thomalla

Denn seinen Pokal, der eine auffällige Form hat, findet sie offenbar ziemlich amüsant. Zu einem Bild, auf dem er die Trophäe stolz in die Höhe hält, kommentierte sie auf Instagram: «Endlich mal ein Baum zu Hause, der nicht eingeht.»

Dabei ist der Sieg in Paris-Bercy für Alexander Zverev, der sich nach einer schweren Verletzung bei den French Open 2022 wieder zurückkämpfte, sehr wichtig. Damit hat er nicht nur sein siebtes Masters-1000-Turnier gewonnen, sondern ist auch auf der Weltrangliste wieder auf den zweiten Platz vorgerückt. Im Finale gegen den Franzosen Ugo Humbert (26) konnte der Hamburger zeigen, was er sportlich draufhat. Zverev war klar überlegen und stürmte in nur 1:16 Stunden in zwei Sätzen 6:2 und 6:2 zum Sieg.

Der spöttelnde Instagram-Beitrag von Sophia Thomalla, dem sie aber noch liebevoll zwei Herzen an ihren Freund hinzufügte, erreichte übrigens auch einen anderen ehemaligen Tennishelden: Boris Becker (56) versah das Posting mit einem Herzen. Er kennt sich beim Turnier in Paris-Bercy aus, denn er gewann dort 1986, 1989 und 1992.

Romantisches Dinner der anderen Art am Flughafen

Sophia Thomalla begleitet ihren Partner häufig zu seinen Turnieren, auch in Paris war sie dabei. Nach dem Finale posierte sie zusammen mit seinem Team auf dem Platz, wovon sie ebenfalls ein Foto postete. Viel Zeit für Zweisamkeit blieb zwischen den Spielen in der Stadt der Liebe aber nicht, wie sie mit einem weiteren humorvollen Beitrag in ihrer Instagram-Story wissen liess. Dort veröffentlichte sie ein Foto vom Pariser Flughafen, auf dem ein Donut und eine Limonadenflasche vor ihr stehen. Dazu schrieb sie auf Englisch: «Endlich. Das romantische Dinner in Paris, auf das ich gehofft hatte.»

Sie war schon verheiratet, er hat eine Tochter

Die Moderatorin und der Tennisspieler sind seit 2021 zusammen. Zuvor machte die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla (59) mit anderen Beziehungen Schlagzeilen. Von 2011 bis 2015 führte sie eine On-Off-Liebe mit Rammstein-Sänger Till Lindemann (61). Im Juni 2016 wurde dann bekannt, dass sie heimlich den norwegischen Musiker Andy LaPlegua (49) geheiratet hat. Die Beziehung hielt offenbar aber nur kurz. Neun Monate später sah man Thomalla zusammen mit dem britischen Sänger Gavin Rossdale (59), dem Ex-Mann von Gwen Stefani (55). Ende 2018 wurde sie dann turtelnd mit Fussballspieler Loris Karius (31) gesichtet. Mitte 2021 verkündete sie die Trennung und liess danach wissen, sie wolle nun nur noch erfolgreiche Sportler daten – was mit Zverev offensichtlich geklappt hat.

Der Tennisstar hat aus einer Beziehung mit dem Model Brenda Patea (31) eine Tochter, die im Frühjahr 2021 zur Welt kam.