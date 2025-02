1/6 Alec Baldwin hat öffentlich gemacht, dass bei ihm PTBS diagnostiziert wurde. Foto: ddp

Alec Baldwin (66) muss wohl keine rechtlichen Konsequenzen mehr für den tödlichen Vorfall am Set seines Westernfilms «Rust» befürchten. Dennoch lässt das tragische Ereignis, bei dem eine Kamerafrau durch seinen Schuss zu Tode kam, den Schauspieler emotional auch rund dreieinhalb Jahre später nicht los: Er leidet unter Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS). Die Diagnose machen der Schauspieler und seine Ehefrau Hilaria (41) in der ersten Episode ihrer neuen Realityshow «The Baldwins» öffentlich, wie das US-Magazin «People» berichtet.

«Dieses letzte Jahr war einfach schrecklich», gibt Baldwin vor den Kameras zu. «Es gab Momente, da lag ich im Bett und dachte: Wow, meine Kinder. Ich kann nicht aufstehen.» Ein Gedanke, der ihm eigentlich gar nicht ähnlich sehe: «Ich bin überhaupt nicht so, in keiner Weise bin ich so. Nie», gesteht der 66-Jährige.

Ehefrau Hilaria fügt hinzu: «Alle, die Alec nahestehen, haben gesehen, wie seine mentale Gesundheit den Bach hinunterging.» Eine bereits bestehende Zwangsstörung des Schauspielers habe sich verschlimmert, hinzu komme eine Diagnose mit PTBS. «In seinen dunkelsten Momenten sagte er: ‹Wenn ein Unfall an diesem Tag passieren musste, warum bin ich dann noch da? Warum hätte es nicht mir passieren können?›»

«Man wacht morgens auf und denkt sich: ‹Oh Gott, warum bin ich aufgewacht?›», beschreibt Hilaria Baldwin die Gemütslage ihres Ehemanns, der hinzufügt: «Ich bin glücklicher, wenn ich schlafe, als wenn ich wach bin.»

Prozess gegen Alec Baldwin wurde eingestellt

Der tragische Vorfall ereignete sich Ende Oktober 2021, als eine scharfe Kugel aus einem Revolver, den Alec Baldwin in der Hand gehalten hatte, die Kamerafrau Halyna Hutchines am Set des Westerns «Rust» tödlich traf. Die verantwortliche Waffenmeisterin am Set, Hannah Gutierrez-Reed, wurde im April 2024 wegen fahrlässiger Tötung zu einer 18-monatigen Haftstrafe verurteilt.

Diese Strafe drohte auch Baldwin, dem ebenfalls fahrlässige Tötung vorgeworfen wurde. Im Juli 2024 wurde der Prozess gegen den Schauspieler überraschend eingestellt und im Dezember offiziell abgeschlossen. Im Januar reichte Baldwin wegen «böswilliger Strafverfolgung» Klage gegen die Staatsanwaltschaft und die Behörden des Santa Fe County Sheriff's Office ein.

Die neue Realityshow der Baldwins, in der das Paar mit seinen sieben gemeinsamen Kindern in wöchentlichen Folgen Einblicke in seinen Alltag gibt, startet am kommenden Sonntag im US-Sender TLC. Die Ausstrahlung von «The Baldwins» bei TLC Deutschland ist für das Frühjahr geplant.