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WDR: Hier wird Sabine Hartelt verabschiedet
Nach fast 40 Jahren
Hier wird Sabine Hartelt verabschiedet
WDR-Reporterin Sabine Hartelt wird zum Abschluss der Reit-WM emotional verabschiedet.
Publiziert: 09:06 Uhr
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
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