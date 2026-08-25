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Nach fast 40 Jahren
Hier wird Sabine Hartelt verabschiedet

WDR-Reporterin Sabine Hartelt wird zum Abschluss der Reit-WM emotional verabschiedet.
Publiziert: 09:06 Uhr
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Aktualisiert: vor 30 Minuten
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