Liebes-Aus bei Sylvie Meis

Nach nur eineinhalb Jahren gehen Sylvie Meis und Patrick Gruhn getrennte Wege. Das Beziehungs-Aus soll einvernehmlich gewesen sein, die beiden bleiben Freunde. Gruhn ist der Sohn des verstorbenen Nachtclub-Besitzers Rolf Eden.

Darum gehts Sylvie Meis (47) und Patrick Gruhn (34) trennten sich im Oktober 2025

Trennungsgrund: unterschiedliche Zukunftsvorstellungen, Beziehung endete «ohne Streit, ohne Tränen»

Meis war zweimal verheiratet, hat einen Sohn aus erster Ehe

Silja Anders Redaktorin People

Seit Sommer 2024 waren Sylvie Meis (47) und ihr Freund Patrick Gruhn (34) offiziell unzertrennlich, jetzt ist alles aus und vorbei. Wie «Bild» berichtet, haben die Moderatorin und der Sohn von Nachtclub-Legende Rolf Eden (1930–2022) ihre Beziehung einvernehmlich beendet – und das bereits Mitte Oktober.

Der Berliner Unternehmer und die Holländerin seien demnach «ohne Streit, ohne Tränen» auseinandergegangen, wie es aus dem Umfeld des Paars heisst.

Unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft

Ihre Beziehung hielten Meis und Gruhn so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit heraus. «Erst tut man alles dafür, damit jeder einen erkennt. Irgendwann kann genau das unheimlich anstrengend sein, und man sehnt sich nach ein bisschen Anonymität und Ruhe», sagte sie einst in einem Interview mit «Bild».

Freunde beschreiben Gruhn gegenüber «Bild» als «einen tollen Menschen», der Meis gutgetan habe. Sie seien glücklich gewesen, doch unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft hätten letztlich zur Trennung geführt. Aus Liebe wurde Vertrauen, aus Leidenschaft Freundschaft.

Zwei Ehen, einige Verlobungen, diverse Ex-Freunde

Bevor sie als Moderatorin auch in Deutschland durchstartete, wurde Sylvie Meis dort zunächst als Ehefrau des niederländischen Fussballspielers Rafael van der Vaart (42) bekannt. Die beiden waren ab 2005 verheiratet und bekamen im Mai 2006 ihren Sohn Damian. Im Jahr 2013 trennte sich das Ehepaar schlagzeilenträchtig. Nach der Scheidung Ende desselben Jahres nahm sie wieder ihren Mädchennamen an.

Ihre zweite Ehe führte Meis mit dem deutschen Künstler Niclas Castello (46). Sie hielt von Herbst 2020 bis Frühling 2024. Im August 2024 machte sie ihre Beziehung mit Geschäftsmann Patrick Gruhn öffentlich. Gruhn ist der zweitjüngste Sohn des legendären Nachtclub-Besitzers Rolf Eden, der vor zwei Jahren im Alter von 92 Jahren verstorben ist.