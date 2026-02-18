«Besessen» von einer Vagina

Von Saskia Schär, People-Redaktorin

Das mutmassliche Opfer rekonstruierte vor Gericht die Nacht: Gegen Mitternacht sei sie in der Wohnung einer befreundeten TV-Moderatorin angekommen, wo sich auch Marius Borg Høiby befand. Trotz nun brauner Haarfarbe habe sie ihn sofort erkannt. Die drei hätten Trinkspiele gespielt, die Stimmung sei zunächst «gut» gewesen, später «etwas flirtend», so die junge Frau gemäss «VG».

Sie schilderte zudem, dass Borg Høiby mehrfach Kokain konsumiert habe. Dieses habe er in einem kleinen Louis-Vuitton-Portemonnaie aufbewahrt, darin habe sich auch ein kleiner Koks-Löffel befunden.

Nach einem Streit mit ihrer Freundin habe sie gehen wollen: «Ich sagte Marius, dass ich nicht mehr hier sein möchte. Er könne gerne mitkommen, wenn er wolle.» Auf dem Weg ins Hotel habe sich seine Haltung jedoch verändert: «Jetzt interessierte ihn nur noch mein Körper.»

Im Hotel sei es rasch zu Sex gekommen, nach einer gemeinsamen Zigarette sei sie eingeschlafen. Später sei sie aufgewacht: «Und dann erinnere ich mich, dass ich irgendwann von etwas geweckt wurde, das sich wie ein Schlag von unten anfühlte.» Sie habe «vor Schmerzen gezuckt» und in der Nacht mehrfach seine Finger im Intimbereich gespürt, was sie als «sehr unangenehm» empfand. Nein habe sie nicht gesagt, gab sie auf Nachfrage an.

Die Nacht hätte kein gutes Gefühl bei ihr hinterlassen. «Es wirkte einfach so, als ob er nur auf Sex aus wäre, besonders nachdem ich die Videos im Nachhinein gesehen habe. Ich fühlte mich wie ein Objekt», so die junge Frau gemäss «VG». Am nächsten Tag habe sie Freundinnen davon erzählt. «Ich fand die Situation selbst absurd. Mir war das ganze Ausmass aber noch nicht bewusst.. […[ Als ich es ihnen beschrieb, sagte ich, dass Marius von meiner Vagina ‹besessen› zu sein schien – und niemals aufhören wollte.»

Am Nachmittag wird auch Marius Borg Høiby zu besagter Nacht befragt.