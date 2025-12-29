Der neue Tatort «Murot und der Elefant im Raum» löst im Internet hitzige Diskussionen aus. Rammstein-Musiker Christian Lorenz hatte einen Gastauftritt, was angesichts der belasteten Bandgeschichte zahlreiche Zuschauer empörte.

Jaray Fofana Redaktorin People

Kaum lief der neue «Tatort» «Murot und der Elefant im Raum» am Sonntagabend bei der ARD, brach auf X ein Sturm der Entrüstung los. Schuld daran: Rammstein-Keyboarder Christian Lorenz (59) alias «Flake». Der Musiker hat einen kleinen Gastauftritt als Arzt – und sorgt damit für hitzige Diskussionen.

Schon vor den Dreharbeiten hatte die Musikerin Christiane Rösinger (64) ihren Auftritt abgesagt. Rösinger hatte damals gegenüber dem Spiegel erklärt, sie wolle niemanden persönlich «canceln». Ihre Entscheidung richte sich nicht gegen Lorenz als Einzelperson, sondern dass sie «auf keinerlei Weise mit dem System Rammstein in Verbindung gebracht» werden wolle. Diese Haltung widerspreche allem, wofür sie in den vergangenen Jahrzehnten mit ihrer Musik und ihren Texten stehe.

«Totaler Psychotrip»

Der Name Rammstein ist seit 2023 stark belastet. Vorwürfe von Machtmissbrauch und Grenzüberschreitungen werfen weiterhin Schatten auf die Band. Auch wenn die Ermittlungen eingestellt wurden und die Unschuldsvermutung gilt, bleiben die Vorfälle im Gedächtnis. Für zahlreiche Fans und Kritiker ist es schwer nachvollziehbar, dass ein Musiker aus einer so kontrovers diskutierten Band im Vorzeige-Krimi der ARD auftritt.

Nach der Ausstrahlung meldeten sich viele Zuschauer auf X und Reddit zu Wort: «Warum muss ausgerechnet jetzt ein Rammstein-Musiker im Tatort auftauchen?» schrieb ein User. Ein anderer kommentierte: «Was ist das bitte schon wieder für ein Blödsinn?» Und wieder jemand meinte: «Der Tatort war wirr genug – die Besetzung hat es nicht leichter gemacht und die Story? Totaler Psychotrip ohne echten Krimi.»

Für einige schlicht zu viel

In der neusten Ausgabe des «Tatort» begibt sich Ulrich Tukur (68) als Kommissar Murot auf eine riskante Reise in die Psyche eines verzweifelten Falles. Eine Mutter liegt im Koma, ihr Sohn verschwindet spurlos. Murot verbindet sich mit ihrem Bewusstsein – und gerät dabei selbst aus dem Gleichgewicht. Psychologisch spannend, für einige Zuschauer aber schlicht zu viel.