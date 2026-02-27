DE
FR
Abonnieren

Moderatorin zu Mario Basler
«Einfach mal die Fresse halten»

Im Podcast sagt Mario Basler, dass Fussball nichts für Frauen sei. Für seine Aussagen kassiert er von Moderatorin Katharina Reckers Gegenwind.
Publiziert: 17:12 Uhr
Kommentieren
People International
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen