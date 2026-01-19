DE
Modedesigner ist tot (†93)
Das war Valentino mit seinen Liebsten

Italiens Mode-Ikone Valentino Garavani ist im Alter von 93 Jahren gestorben, berichten seine Stifung. Er sei friedlich eingeschlafen.
Publiziert: vor 14 Minuten
