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Maximilian Janisch baute mit 10 ein Minecraft-Atomkraftwerk
Mit zehn gebaut
So funktionierte Janischs Minecraft-Atomkraftwerk
Wunderkind Maximilian Janisch erklärt auf Instagram, dass er im Sommer 2013 im Spiel Minecraft ein Atomkraftwerk gebaut hat.
Publiziert: 00:01 Uhr
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