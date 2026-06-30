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Mit zehn gebaut
So funktionierte Janischs Minecraft-Atomkraftwerk

Wunderkind Maximilian Janisch erklärt auf Instagram, dass er im Sommer 2013 im Spiel Minecraft ein Atomkraftwerk gebaut hat.
Publiziert: 00:01 Uhr
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