DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
People
People International
Fiona Erdmann feiert Geburtstagsparty in einer Villa
Mit Influencer-Gästen in Dubai
Fiona Erdmann feiert Geburtstagsparty in einer Villa
Die ehemalige «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin Fiona Erdmann hat eine Geburtstagsparty in einer Villa in Dubai gefeiert.
Publiziert: 16:47 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
People International
0:54
87-jährig gestorben
Mit dieser Rolle wurde Cardinale weltbekannt
0:51
Ladies Day in Windsor
Kate zeigt Melania ihre Welt
1:27
Kurzfristige Absage für Emmys
Sofia Vergara landet in Notaufnahme
0:56
Chad Michael Murray schon 44
So sieht der Teenie-Star heute aus
1:32
Schrecksekunde bei Dreh
Anne Hathaway stürzt Treppe hinunter
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen