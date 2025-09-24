DE
Mit Influencer-Gästen in Dubai
Fiona Erdmann feiert Geburtstagsparty in einer Villa

Die ehemalige «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin Fiona Erdmann hat eine Geburtstagsparty in einer Villa in Dubai gefeiert.
Publiziert: 16:47 Uhr
