Hollywood-Star Scarlett Johansson erfüllt sich einen Kindheitstraum. Nach 32 Jahren Wartezeit spielt sie endlich in einem «Jurassic Park»-Film mit. Im Sommer ist die 40-Jährige in «Jurassic World Rebirth» zu sehen.

Sie ist eine der gefragtesten A-Lister in Hollywood, die mit Rollenangeboten überhäuft wird. Dennoch musste Scarlett Johansson 32 Jahre warten, bis sie endlich ihre Traumrolle bekam – in einer Kinofolge von «Jurassic Park». Im Sommer ist die 40-Jährige in «Jurassic World Rebirth» mit den Dinos auf der Leinwand zu sehen.

Im Magazin «Vanity Fair» verriet die Schauspielerin, dass sie 9 Jahre alt war, als der Originalfilm 1993 herauskam: «Ich war davon wie besessen. Ich hatte sogar ein Jurassic- Park-Zelt in meinem Kinderzimmer, in dem ich mit meiner Schwester jede Nacht geschlafen habe.» Johansson begann ein Jahr später ihre Schauspielkarriere in Hollywood und erhoffte sich von da an, in einer Fortsetzung ihres Lieblingsfilms mitwirken zu können: «Immer wenn ich irgendwo las, dass ein neuer ‹Jurassic›-Film in Planung ist, habe ich sofort meinen Schauspielagenten angerufen und gesagt ‹Hey, ich stehe für eine Rolle bereit!›»

Doch sie bekam weder in den beiden Fortsetzungen von «Jurassic Park» 1997 und 2001 noch im Reboot «Jurassic World» 2015 eine Einladung zum Vorsprechen. Immerhin schaffte sie es fünf Jahre später zum Set von «Jurassic World: Ein neues Zeitalter» – allerdings nur als Gast in den britischen Pinewood Studios: «Ich habe dort Szenen für ‹Black Widow› nachgedreht, als ich erfahren haben, dass Chris Pratt und Bryce Dallas Howard auf dem Soundstage nebenan drehten. Ich bin sofort vorbei und hätte so gerne mitgemacht.»

«Ich habe gehört, du bist ein ‹Jurassic›-Superfan»

Zwei Jahre später traf Johansson sich dann mit Steven Spielberg (78), um über zukünftig gemeinsame Projekte zu reden. Spielberg hatte bei den ersten beiden «Jurassic Park»-Folgen die Regie gerührt und ist der Ausführende Produzent der «Jurassic World»-Reboots. Johansson: «Wir hatten bereits ein paar Stunden über Gott und die Welt geredet, als Steven plötzlich meinte: ‹Ich habe gehört, du bist ein Jurassic-Superfan›. Das habe ich bestätigt. Allerdings habe ich ihm das mit dem Zelt verschwiegen, weil ich nicht wollte, dass er mich für eine komische Stalkerin hält.» Scarletts Mission war erfolgreich und sie bekam die Hauptrolle im neuen «Jurassic World Wiedergeburt» als die ehemalige Söldnerin Zora Bennet. Diese führt eine Gruppe von Wissenschaftlern an, die auf der Suche nach Dinosaurierblut sind – um damit Herzkrankheiten heilen zu können.