Hollywoodstar Orlando Bloom (47) hat für seine Rolle im kommenden Film «The Cut» fast ein Drittel seines Körpergewichts verloren. Der Amerikaner sprach über den anspruchsvollen Prozess und gab zu, dass es nicht nur seine körperliche Gesundheit beeinträchtigte. «Ich habe die Nahrung über einen Zeitraum von drei Monaten reduziert, bis ich kurz vor den Dreharbeiten am leichtesten war. Ich habe 24 Kilogramm abgenommen und wog am Anfang etwa 84 Kilo», sagte Bloom gegenüber dem Magazin «People». «Ich habe ziemlich viel Gewicht verloren und war auch mental sehr gefordert.»

Weiter erklärte der Star aus «Fluch der Karibik» und «Herr der Ringe», dass er in den drei Wochen vor Drehbeginn in London «nur Thunfisch und Gurke» zu sich genommen habe. Im Film muss Blooms Charakter innerhalb von sechs Tagen extrem viel Gewicht verlieren, um wieder in den Ring steigen zu können. Blooms langjährige Partnerin, Sängerin Katy Perry (39), habe seine Verwandlung erschreckend gefunden. Nachdem sie den Film gesehen habe, sei Perry «geschockt» gewesen, so Bloom. «Sie hat ihn gesehen und sagte: ‹Ich brauche einen Drink.›»

«Für eine Familie ist das hart»

Der Schauspieler gab zu, dass er während der Dreharbeiten ans Aufgeben dachte: «Ich meinte wirklich, ich würde sterben.» Katy Perry habe ihn jedoch unterstützt: «Sie war die ganze Zeit für mich da, mit den Kindern und allem. Für eine Familie ist das hart.»

Blooms Schauspielkollegin Caitríona Balfe (44) ergänzte, der englische Schauspieler habe vor den Dreharbeiten «ausgezehrt» ausgesehen. «Die Verwandlung war schockierend. Ich dachte, er sieht aus wie eine Rosine.» Während des Drehs habe er aber wieder stetig zugenommen.