Michael Wendler sorgt erneut für Aufsehen. Bei einer Pressekonferenz zu seinem geplanten Comeback-Konzert 2025 in Oberhausen zeigt der umstrittene Schlagersänger keine Reue für seine Corona-Äusserungen und sieht sich als Opfer eingeschränkter Meinungsfreiheit.

Michael Wendler will zurück auf die Bühne

1/5 Während der Corona-Pandemie schoss sich Schlagersänger Michael Wendler mit seinen fragwürdigen Aussagen ins Aus. Foto: imago images / Noah Wedel

Auf einen Blick Michael Wendler plant Comeback-Konzert und zeigt keine Reue für Corona-Äusserungen

Wendler sieht sich als Opfer und will erfolgreicher werden als zuvor

Nur ein Drittel der Karten für das geplante Konzert wurden bisher verkauft Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Livia Fietz Redaktorin People

Der einstige Schlagerstar Michael Wendler (52) sorgt erneut für Schlagzeilen. Seine Karriere kam nach seinen umstrittenen Äusserungen und Verschwörungstheorien während der Corona-Pandemie zum Erliegen – und auch nach Jahren zeigte der Schlagersänger in einer digitalen Pressekonferenz am Mittwoch zu seinem Comeback-Konzert in Oberhausen 2025 keine Reue. Im Gegenteil. Er behauptete: «Mir stellen sich die Nackenhaare auf, wenn ich höre ‹Jeder hat eine zweite Chance verdient›. Das suggeriert ja, dass ich etwas falsch gemacht habe», wie «T-Online» berichtet.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Er sieht sich als Opfer, dessen «Grundrecht auf Meinungsfreiheit eingeschränkt» wurde. Der 52-jährige, der derzeit in Florida lebt, betrachtet die negativen Schlagzeilen über ihn als «Missverständnisse und Fehlberichte». So bleibt Wendler trotz der aus seiner Sicht ungerechtfertigten Petition gegen seinen Auftritt in Oberhausen zuversichtlich: Er sehe sich «zu eintausend Prozent» performen und zeigt sich kämpferisch. «Ich bin wieder da und ich möchte erfolgreicher werden, als ich es jemals war.»

Michael Wendler sieht sein Comeback als sicher an

Der Veranstalter und Geschäftsführer von Zeitlos Entertainment, Thomas Hoffmeister, unterstützte Wendler während der Pressekonferenz: «Wir als Veranstalter haben von Anfang an gesagt: Klar, wird es einen Shitstorm geben. Wir und die Arena Oberhausen haben uns der Sache gestellt, denn wir sprechen hier über Musik und nichts anderes.» Die Reaktion der Fans sei zufriedenstellend, und so erwartet Hoffmeister trotz anfänglicher Skepsis «im September eine volle Hütte». Bisher wurden nur ein Drittel der Karten für das geplante Konzert verkauft.

Wendler freute es, dass es «noch Veranstalter mit Rückgrat» gibt, die verstehen, dass es «um Musik» geht, und es «keine Parteiveranstaltung» ist. Er bestand darauf, dass er kein Politiker sei und so auf der Bühne seine «persönliche Meinung auch nicht kundtun», sondern «einfach meine Lieder» singen werde: «Das ist, wofür meine Fans kommen.»

Des Weiteren zeigte sich Wendler auch bezüglich seiner Zukunft in der Unterhaltungsbranche fernab der Bühne optimistisch – er plant auch im Fernsehen wieder Fuss zu fassen. «Ich glaube, dass meine Frau und meine Person einfach zu interessant sind, um uns ewig auszuschliessen aus dem ganzen Fernsehbereich. Also früher oder später werden wir dann mit Sicherheit wieder stattfinden», schloss er gemäss t-online.de ab.