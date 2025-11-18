Seit 25 Jahren gehen Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones als Ehepaar durchs Leben. Das besondere Datum hat der Hollywoodstar jetzt auf Instagram gefeiert.

1/5 Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas in einer Aufnahme aus dem vergangenen Jahr. Foto: imago images/ABACAPRESS/Balkis Press

Darum gehts Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas feiern 25. Hochzeitstag

Zeta-Jones dreht derzeit dritte Staffel von «Wednesday» als Morticia Addams

Hochzeitsfeier im Jahr 2000 kostete umgerechnet 2,5 Millionen Euro

Am 18. November 2000 gaben sie sich in New York vor Stars wie Brad Pitt (61) oder Sir Anthony Hopkins (87) das Jawort. Heute feiern die Hollywoodstars Catherine Zeta-Jones (56) und Michael Douglas (81) ihren 25. Hochzeitstag. Zum Meilenstein postete Douglas auf Instagram ein farbenfrohes Bild des Paares. «Alles Gute zum 25. Hochzeitstag, meine liebe Catherine. Wer hätte das gedacht? Mit aller Liebe, Michael», schreibt der 81-Jährige in dem sozialen Netzwerk, gefolgt von einem Herz-Emoji.

Die gemeinsame Aufnahme von Zeta-Jones und Douglas datiert aus dem Jahr 1999 und damit noch aus der Zeit vor ihrer Eheschliessung. Die heute 56-jährige Zeta-Jones trägt auf dem Bild ein gelbes, ärmelloses Kleid, Douglas einen marineblauen Anzug samt gemusterten Hemd. Das Foto aus der Anfangszeit ihrer Beziehung entstand bei der Premiere der Komödie «Die Muse».

Douglas und Zeta-Jones schlossen im Plaza-Hotel am Central Park den Bund fürs Leben. Die Hochzeitsfeier am 18. November soll umgerechnet 2,5 Millionen Euro gekostet haben. Der heute 25-jährige Sohn Dylan kam drei Monate vor der Hochzeit im Jahr 2000 zur Welt. Tochter Carys (22) folgte drei Jahre nach dem Jawort.

Catherine Zeta-Jones kann Hochzeitstag nicht mit Michael Douglas feiern

«Unsere Kinder sind die Freude unseres Lebens», sagte Zeta-Jones bei der Promo-Tour zur Netflix-Serie «Wednesday» im Gespräch mit «Entertainment Tonight». «Beide haben ihren Abschluss in der Tasche und bringen sehr viel Freude in unser Leben.»

Ihren Hochzeitstag wird Zeta-Jones jedoch nicht mit Ehemann Michael Douglas verbringen können, verriet sie «The Sun» schon im August. Denn derzeit steht sie für die dritte Staffel von «Wednesday» vor der Kamera. Hier spielt Zeta-Jones die Figur Morticia Addams, Mutter der von Jenna Ortega (23) verkörperten Hauptfigur Wednesday.

«Ich habe einfach Glück gehabt»

Michael Douglas hat es sich zur Tradition gemacht, seiner Frau zum Hochzeitstag zu gratulieren. So postet er jedes Jahr seit 2020 ein gemeinsames Bild am 18. November. Auch zum Valentinstag, ihrem Geburtstag sowie dem Muttertag gratuliert er jeweils in den Sozialen Medien und verliert dazu einige Worte. Am Geburtstag seiner Frau 2020 erinnert er sich beispielsweise an den Abend ihres Kennenlernens im Jahr 1998 am Deauville Film Festival zurück.

Damals habe er herausgefunden, dass sie am selben Tag wie er Geburtstag hat. Als er dann noch erfuhr, dass sie Golf liebe, «wurde mir klar, dass all meine Träume wahr geworden sind. Ich habe in dieser Phase meines Lebens wirklich Glück gehabt. Ich habe einfach Glück gehabt. Ich bin so beeindruckt von ihrer Intelligenz, ihrem Sinn für Humor und ihrer Arbeitsmoral. Alles Gute zum Geburtstag, Catherine – ich liebe dich so sehr.»

