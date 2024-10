Vor etwa 30 Jahren starteten die Spice Girls ihre Karriere und wurden in den 90ern zu Superstars, doch eine grosse Reunion scheint unwahrscheinlich. Foto: IMAGO/Avalon.red 1/5

Vor rund 30 Jahren hat die grosse Karriere der Spice Girls begonnen. Die Mitglieder der britischen Girlgroup wurden in den 1990ern zu Superstars. Eine grosse Reunion wird es aber wohl nicht geben – und das ist auch der Grund dafür, warum Mel B (49) anscheinend nicht sonderlich gut auf Emma Bunton (48), Mel C (50), Geri Horner (52) und Victoria Beckham (50) zu sprechen ist.

In einem kommenden 90er-Special der TV-Show «Never Mind the Buzzcocks» schiesse Mel B gegen ihre ehemaligen Kolleginnen, wie die britische «Sun» berichtet.

Mel B bezeichnet ihre alten Bandkolleginnen als «Schwachköpfe»

Schon im April hatte Mel B in der TV-Show «This Morning» bestätigt, dass sie ständig aus der WhatsApp-Gruppe der Girlgroup fliege – weil sie «Dinge sage» und so aufgeregt sei, wenn es um die Spice Girls gehe. Jetzt auf den WhatsApp-Rauswurf angesprochen, erkläre die Sängerin, dass sie «sage, was ich denke und fühle, und ich sage den Mädels ständig: ‹Wir müssen wieder auf Tour gehen›».

Nochmals nachgehakt, warum sie rausgeflogen sei, meine Mel B demnach: «Weil sie Schwachköpfe sind.» Ihre Antwort darauf, ob die Girlgroup jemals wieder zusammenfinden werde: «Ich weiss es nicht. Wir werden sehen.»

Keine Spice-Girls-Reunion?

Nachdem es schon auf Beckhams Geburtstagsparty im letzten April zu einer inoffiziellen Spice-Girl-Reunion gekommen war, hatten wohl viele Fans gehofft, dass die Band im Rahmen des grossen Jubiläums wieder auf Tour gehen könnte.

Britischen Berichten zufolge soll Geri Horner aber angeblich nicht offen dafür sein. «Unglücklicherweise wird das nicht passieren», hatte auch Victoria Beckhams Ehemann David (49) im Juni dem US-Branchenmagazin «Variety» erzählt. Die Spice Girls seien im Moment alle zu beschäftigt für eine Tournee.