Silja Anders

Die beiden Ehrlich-Brüder begeistern ihr Publikum mit spektakulären Illusionen und mit teils gefährlichen Bühnenshows, wo auch immer wieder grosse Flammen zum Einsatz kommen. Doch dieses Mal ist es wirklich haarscharf an einer Katastrophe vorbeigegangen: Als die Ehrlich Brothers am Freitagabend in Dortmund (D) für ihre Samstagabend-Show proben, fängt der ältere Magierbruder Andreas Ehrlich (47) plötzlich Feuer.

Bei der Probe läuft Andreas Ehrlich wohl etwas zu nah an einer Pyrodüse vorbei, als diese just in diesem Moment eine grosse Flamme ausspuckt. Und schon leuchtet der Kopf des Illusionisten lichterloh. «Woah!», ruft der Deutsche laut. Die Flammen sind so schnell wieder weg, wie sie gekommen sind. Sichtlich erschrocken fasst sich Andreas Ehrlich an den Kopf und fragt: «Brenn ich noch?». Im Video, das die Ehrlich Brothers auf Instagram von dem Vorfall posten, hat Andreas Ehrlich kurz nach dem Schreckmoment ein Kühlpack auf der Wange und sagt: «Mein Gesicht ist heiss.» Er versucht zwar, die Situation mit Humor zu nehmen, doch der Schock ist ihm immer noch ins Gesicht geschrieben.

Während es bei Andreas Ehrlich nochmal gut gegangen ist, hatten andere Illusionisten nicht so viel Glück. Bei Magiershows kommt es immer wieder zu Zwischenfällen, die nicht selten böse enden, wie unsere Beispiele zeigen.

Criss Angel (57)

2017 will der US-amerikanische Magier Criss Angel einen nicht unüblichen Stunt hinlegen: das Befreien aus einer Zwangsjacke. Dafür lässt er sich kopfüber an den Füssen über die Bühne ziehen und hängt mehrere Momente in schwindelerregender Höhe, während er versucht, sich zu befreien. Das war wohl zu viel für Criss Angel, denn plötzlich wird er ohnmächtig. Schnell wird er auf die Bühne runtergelassen und ins Backstage gebracht. Nach einer Weile erholt sich Criss Angel wieder. Das ging nochmal glimpflich aus.

Roy Horn (1944-2020)

Siegfried Fischbacher (1939-2021) und Roy Horn waren ein absolutes Phänomen. Mit ihren weissen Tigern brachten die Zauberkünstler eine Show nach Las Vegas, wie sie die Welt noch nicht gesehen hatte. Immer wieder fragte man sich: Ist das Auftreten mit den Raubtieren sicher? 2003 kam es dann zum schrecklichen Zwischenfall: Roy Horn stolpert auf der Bühne, einer der weissen Tiger packt ihn am Nacken und verletzt ihn dabei schwer. Bis heute ist nicht klar, ob der Angriff des Tigers böswillig war. Siegfried und Roy nahmen Mantacore, wie das Tier hiess, stets in Schutz und sagten, der Tiger habe sich Sorgen gemacht und Roy Horn helfen wollen. Kritiker ihrer Show fühlten sich allerdings bestätigt. Nach dem Zwischenfall beendete das Magierduo seine Karriere – nur zwei Jahre, nachdem sie einen Vertrag auf Lebenszeit beim Hotel Mirage in Las Vegas erhalten hatten.

Madame DeLinsky

Der Name Madame Delinsky wird wohl kaum jemandem ein Begriff sein, was nicht weiter verwunderlich ist. Sie führte zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit ihrem Mann durch eine Illusionsshow, wobei auf die beiden mit Platzpatronen geschossen wurde und sie die vermeintlichen Kugeln fingen. Doch an einem Abend wurde in den Lauf einer Pistole eine echte Patrone getan. Der Schuss traf Madame DeLinsky im Unterleib und sie starb wenige Tage später an ihrer Verletzung.