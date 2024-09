Kurz zusammengefasst Robbie Williams wird neuer «Entspannungsbotschafter» für innovative Kreuzfahrtschiffe

«Mein Schiff Relax» punktet mit verbessertem Hotel- und Entertainmentkonzept sowie Sternekoch-Restaurant

Robbie Williams (50), der erfolgreiche Sänger und Vater von vier Kindern, hat einen neuen Job als «Entspannungsbotschafter» für die neuen Kreuzfahrtschiffe des Touristikunternehmens TUI ergattert, wie die deutsche «Gala» berichtet. Die mehrjährige Werbepartnerschaft zwischen dem Reiseanbieter und dem einstigen «Take That»-Star beginnt mit einer Kampagne für die «Mein Schiff Relax», die 2025 in See stechen soll.

Der Brite zeigt sich begeistert von der neuen Schiffsklasse und betont, wie wichtig Rückzugsorte zum Entspannen in seinem turbulenten Leben sind. «Ich bin ständig unterwegs, springe von einem Hotel ins nächste. Was gibt es also Besseres, als bei einer Kreuzfahrt die Welt zu erkunden und sein Wohlfühl-Hotel immer dabei zu haben?», schwärmt Williams.

Star-Gastronom Tim Raue kocht

Die «Mein Schiff Relax» will nicht nur mit einem verbesserten Hotel- und Entertainmentkonzept, sondern auch kulinarisch überzeugen. Gäste dürfen sich auf das asiatische Restaurant «Fugu» des Berliner Sternekochs Tim Raue (50) und eine exklusive Fass-Sauna mit Meerblick freuen.

Für Robbie Williams, der neben seiner Weltkarriere auch noch eine grosse Familie zu versorgen hat, kommt der neue Job als Entspannungsbotschafter gerade recht. Mit Singen und Musizieren hat das Projekt zwar nichts zu tun, doch der Popstar freut sich darauf, seine Erfahrungen und Tipps zum Thema Entspannung mit den Kreuzfahrtgästen zu teilen.

