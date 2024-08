Grünen-Fraktionschefin Jennifer Jasberg erlebt beim Konzert von Robbie Williams in Hamburg einen Teenie-Traum: Der britische Superstar küsste sie und widmete ihr einen Song.

Wilde Szene bei Konzert in Hamburg

1/5 Beim Konzert von Robbie Williams in Hamburg kommt es zu einer skurrilen Szene.

Fynn Müller People-Redaktor

Robbie Williams steht plötzlich vor dir und bittet dich, ihn zu küssen. Diese skurrile Szene hat sich am Donnerstagabend auf der Hamburger Trabrennbahn abgespielt. Der Superstar gab dort ein Open-Air-Konzert. Zwischen den Songs begibt sich Williams in die erste Reihe, geht gezielt auf eine Frau zu, fragt sie nach ihrem Namen und nimmt ihre Hand.

In einem Insta-Video ist der Dialog der beiden zu sehen. Der Sänger fragt, ob er ihr einen Song widmen kann. Sie haucht: «Welchen Du willst.» Dann antwortet Williams: «Du bist ne Süsse! Gib mir einen Kuss.» Da lässt sich die Frau, die sich als «Jenny» vorgestellt hat, nicht zweimal bitten.

Der Musiker küsst sie auf die Wange und beginnt seinen Song «She's the One» zu singen, während er noch immer ihre Hand hält. «Dieser Song ist für dich, Jenny», sagt Williams und geht zurück auf die Bühne.

Frau aus Publikum ist Politikerin

Die Dame aus der ersten Reihe ist in Hamburg keine Unbekannte. Sie heisst Jennifer Jasberg (41) und ist Grünen-Fraktionschefin im Hamburger Rathaus. Auf Instagram postet sie das Video der Szene und schreibt dazu. «Robbie Williams kennt meinen Namen, hat mich geküsst, hat mir einen Song gewidmet. Ich kann guten Gewissens in Rente gehen.

Gegenüber «Bild» verrät Jasberg, was auf dem Video nicht zu sehen war. «Robbie stand fast drei Minuten bei mir und meinen Begleitern. Er hat sich ganz locker mit uns unterhalten und viele Witze gerissen.» Die Politikerin sei schon im Kindesalter grosser Fan der Band Take That, zu der früher auch Williams gehörte, gewesen.