Zeugin im Falle der mutmasslichen Vergewaltigung auf den Lofoten

Von Saskia Schär, People-Redaktorin

2023 schnappte sich Kronprinz Haakon seinen Stiefsohn, um mit ihm einige Tage auf den Lofoten zu verbringen. Die beiden Männer eint die Leidenschaft fürs Surfen. Mit einer Tinder-Bekanntschaft verabschiedete sich Marius Borg Høiby eines Abends in deren angemietete Ferienwohnung, in der sie mit Freunden wohnte. Dort hatten sie erst mehrfach einvernehmlichen Sex, wie beide übereinstimmend aussagten. Unstimmigkeiten gibt es im Falle des letzten sexuellen Kontakts – der mutmasslichen Vergewaltigung.

Am Donnerstagmorgen befindet sich eine Kollegin des mutmasslichen Opfers im Zeugenstand, sie wohnte ebenfalls in der Ferienwohnung und war an besagtem Abend vor Ort, hat die beiden erlebt. Das Verhalten Borg Høibys beschreibt sie als «unangenehm». So habe er sich ohne zu fragen am Alkoholvorrat bedient – und das grosszügig. Er habe gemäss der Zeugin so viel getrunken, «weil es keine weissen Streifen gab». Damit ist Kokain gemeint.

Auch habe er erzählt, dass er sich an jenem Abend erst von seiner Freundin getrennt habe. Auf die Frage was er denn arbeite, habe er gemäss ihr gesagt, er erhalte «eine Unterstützungsrente». Auf sie habe er den Eindruck gemacht, «als nehme er das Leben nicht ernst».

Über ihre Kollegin sagt sie gemäss «Bild» folgendes: «Sie ist ganz schön hart im Nehmen. Eben eine echte Norwegerin. Aussen rau und innen echt nett. Über ihre Vernehmung bei der Polizei hat sie nichts erzählt. Sie ist der Typ, der Dinge unter Verschluss hält und wegschiebt. Ich halte sie für absolut glaubwürdig.» Damit endet ihre Aussage.