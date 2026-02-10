Was sagt Marius Borg Høiby zur «Lofoten-Frau»?

Die zweite Prozess-Woche hat begonnen
Am heutigen Dienstag startet die zweite Woche im Prozess gegen Marius Borg Høiby (29), den Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52). Bereits letzte Woche wurde er mit den 38 Anklagepunkten konfrontiert, es geht unter anderem um sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung. In sechs Punkten bekannte er sich als teilweise schuldig. Heute geht es um die schwerste Anschuldigung – die mutmassliche Vergewaltigung der sogenannten «Lofoten-Frau».
Bekräftigt Mühe, zwischen Erzählungen und Erinnerungen zu unterscheiden
Marius Borg Høiby hat eigenen Aussagen nach Mühe, zu unterscheiden, was in der Nacht wirklich geschehen war und was er einfach darüber gelesen habe. So oder so hält er fest, dass die «Lofoten-Frau» beim Sex wach gewesen sei. Der Staatsanwalt will wissen, woran er sich erinnern kann und woran nicht. «Ich habe Erinnerungen daran, dass wir Sex hatten, aber ich weiss nicht, wie ich sie in meinem Kopf segmentieren soll – oder überhaupt segmentieren kann», so Borg Høiby. Er wiederholt seine Aussage von vergangener Woche, wonach er «keinen Sex mit schlafenden Frauen» zu haben.
«Mir wird hier vorgeworfen, mit ihr Sex gehabt zu haben, während sie nicht wach war – ich verstehe das nicht ganz. Wenn wir schon mehrmals Sex hatten, warum sollte ich dann mit ihr Sex gehabt haben, während sie nicht wach war?», fragt Borg Høiby.
«Es war sehr schön»
Vor Ort in der Holzfabrik sei er dann auf die «Lofoten-Frau» getroffen. Während sich Kronprinz Haakon dann irgendwann zurückgezogen habe, seien die beiden noch etwas geblieben und später zu zusammen zu dem Ort losgegangen, wo sie gemeinsam übernachten wollten. Dort hätten sie dann «völlig normalen, einvernehmlichen und angenehmen Sex» gehabt, so Borg Høiby. «Es war sehr schön». Weiter: «Es gab nicht viel, was sich in dieser Nacht von vielen anderen Nächten unterschied.»
Borg Høiby ist im Gerichtssaal
In Oslo beginnt die Vernehmung von Marius Borg Høiby. «Ich finde es unglaublich unangenehem, hier zu sitzen» meint dieser gleich zu Beginn. Die Zeit vor dem Vorfall auf den Lofoten im Oktober 2023 beschreibt er gemäss «vg» als schwierige Zeit. Daher habe ihn sein Stiefvater, Kronprinz Haakon, auf einen gemeinsamen Ausflug mitgenommen, damit er einmal aus Oslo herauskomme. Die beiden Männer teilen sich gemäss Borg Høiby die Leidenschaft fürs Surfen. Am Abend hätten sie sich dann in einer Holzfabrik gemeinsam einen Skifilm angesehen.
Während der 29-Jährige seien Aussage macht sitzt die «Lofoten-Frau» im Saal und hört seinen Schilderungen zu.
«Wie in Trance»
Vor der mutmasslichen Vergewaltigung haben die beiden mehrfach einvernehmlichen Sex gehabt. Dazwischen soll sie immer wieder kurz geschlafen haben. Einmal sei sie dann allerdings erwacht, als sie spürte wie er Geschlechtsverkehr mit ihr hatte. Sie habe Schmerzen verspürt und sei «wie in Trance» einfach da gelegen. Staatsanwalt Sturla Henriksbø will wissen, ob es für Borg Høiby ersichtlich gewesen sei, dass sie geschlafen hatte. Dies bejaht die «Lofoten-Frau». Nach ihrer Vernehmung gibt es eine kurze Pause, dann soll um 14.30 Uhr Borg Høiby erneut aussagen.
War auch Haakon dabei?
Brisant ist ihre Aussage, sie habe sich am selben Abend auch mit Kronprinz Haakon unterhalten, der mit seinem Stiefsohn auf den Lofoten weilte. Zur Untermauerung der Anklage wurden zudem Daten ihrer Pulsuhr präsentiert, die einen starken Anstieg der Herzfrequenz zeigen sollen. Die Zeugin setzt ihre Aussage am frühen Nachmittag fort, danach soll Borg Høiby selbst zu den Vorwürfen befragt werden.
Über Tinder kennengelernt
Vor Gericht schilderte sie, wie sie Høiby über Tinder kennenlernte, ihn in einer Bar traf und mit ihm die Nacht in ihrer Wohnung verbrachte. Sie beschrieb den Moment des Erwachens während des Geschlechtsverkehrs als Schock.
Das ist heute Morgen passiert
In Norwegen erwartet man, dass Marius Borg Høiby ab 14.30 Uhr aussagt Bereits heute Morgen kam die «Lofoten-Frau» zu Wort. Sie wirft Marius Borg Høiby vor, sie im Oktober 2023 im Schlaf vergewaltigt zu haben – der schwerwiegendste von insgesamt vier Vergewaltigungsvorwürfen, da es um Geschlechtsverkehr geht.