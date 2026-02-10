Was sagt Marius Borg Høiby zur «Lofoten-Frau»?

Bekräftigt Mühe, zwischen Erzählungen und Erinnerungen zu unterscheiden

Marius Borg Høiby hat eigenen Aussagen nach Mühe, zu unterscheiden, was in der Nacht wirklich geschehen war und was er einfach darüber gelesen habe. So oder so hält er fest, dass die «Lofoten-Frau» beim Sex wach gewesen sei. Der Staatsanwalt will wissen, woran er sich erinnern kann und woran nicht. «Ich habe Erinnerungen daran, dass wir Sex hatten, aber ich weiss nicht, wie ich sie in meinem Kopf segmentieren soll – oder überhaupt segmentieren kann», so Borg Høiby. Er wiederholt seine Aussage von vergangener Woche, wonach er «keinen Sex mit schlafenden Frauen» zu haben.

«Mir wird hier vorgeworfen, mit ihr Sex gehabt zu haben, während sie nicht wach war – ich verstehe das nicht ganz. Wenn wir schon mehrmals Sex hatten, warum sollte ich dann mit ihr Sex gehabt haben, während sie nicht wach war?», fragt Borg Høiby.