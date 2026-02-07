Mette-Marit entschuldigt sich nochmals wegen Epstein-Verbindung

Während sich Marius Borg Høiby vor Gericht verantworten muss, hat sich seine Mutter, die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52), erneut zu ihrer Verbindung zu Jeffrey Epstein geäussert. Am 30. Januar wurde durch die neu veröffentlichten Epstein-Dokumente bekannt, dass sie über Jahre Kontakt pflegten. Kurz beteuerte Mette-Marit in einem Statement, wie «peinlich» ihr die Situation sei.

Jetzt folgte ein weiteres Statement des norwegischen Hofes: «Wir verstehen die starken Reaktionen in der Bevölkerung auf alles, was in den letzten Tagen bekannt wurde. Die Kronprinzessin nimmt von Epsteins Übergriffen und kriminellen Handlungen grossen Abstand. Sie ist sehr betrübt, dass sie nicht früh genug erkannt hat, welcher Mensch er war. Die Kronprinzessin hat den Wunsch, über alles Geschehene zu berichten und ausführlicher zu erklären. Das schafft sie nicht im Moment. Die Kronprinzessin ist in einer sehr herausfordernden Lage. Sie hofft auf Verständnis dafür, dass sie erst zur Ruhe kommen muss.» Mette-Marit leidet an Lungenfibrose und hat eine Lungentransplantation vor sich.

Dann ein Statement, dass direkt von Mette-Marit stammt: «Ich möchte mein tiefstes Bedauern dafür ausdrücken, dass ich mit Epstein befreundet war. Es ist mir wichtig, mich bei allen zu entschuldigen, die ich enttäuscht habe. Einige der Inhalte der Nachrichten zwischen Epstein und mir spiegeln nicht die Person wider, die ich sein möchte. Ich entschuldige mich auch für die Situation, in die ich die königliche Familie gebracht habe, insbesondere beim König und bei der Königin.»

Der Kontakt zwischen Mette-Marit und Epstein bestand, den Dokumenten zufolge, vor allem 2011 und 2012, also Jahre nachdem Epstein 2008 nach seiner Verurteilung als Sexualstraftäter eine Haft absitzen musste.