Evelyne Rollason Redaktorin People

Als Luke Mockridge (35) in einem Podcast mit fragwürdigen Aussagen über die Paralympics schockte und über Sportlerinnen und Sportler mit einer Einschränkung lachte, war die Empörung riesig. Nun entschuldigt sich der Comedian auf seiner Instagramseite für den Fauxpas.

«Selbstverständlich war es nie meine Absicht, Menschen mit Behinderung ins Lächerliche zu ziehen – besonders während dieser grossartigen Paralympischen Spielen», schreibt Mockridge zu einem Video, dass eben diese fragwürdigen Gags aus seinem Bühnenprogramm zeigen.

Er versucht, zu erklären, wie es zu den Witzen kam. «Die Jokes habe ich gemeinsam mit einem paralympischen Sportler und Comedian erarbeitet, um darauf aufmerksam zu machen, dass Mitleid oft die schlimmste Form der Ausgrenzung ist.»

Bei Betroffenen stets «einen schwarzen Humor erlebt»

Aus seiner eigenen Erfahrung mit Menschen mit Handicaps habe er bei Betroffenen stets «einen scharfen, schwarzen Humor erlebt, den ich gefeiert habe», so der Comedian. «Dass es mir nicht gelungen ist, das richtig zu vermitteln, und dass ich Menschen verletzt habe, tut mir wirklich leid.»

In einem Podcast-Interview mit den «Die Deutschen»-Hosts Nizar und Schayan lachte er über die Entstehung der Paralympics. Der Ausschnitt aus dem fragwürdigen Gag lautete etwa so: «Der Erste, der ein anderes Land anrief und sagte: ‹Hey, du kennst doch die Olympischen Spiele. Ich habe eine ähnliche Idee. Ihr habt doch auch Behinderte in eurem Land, oder? Sollen wir mal gucken, wer schnellere hat?›» Mockridge fügte hinzu: «Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken – und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen.»

Das Video ging pünktlich zum Ende der Paralympics viral und stiess auf viel Kritik. ZDF-Reporter Michael Krämer (32) nannte es «eine Schande», Influencerin Diana zur Löwen (29) fand die Aussagen «widerlich». Weitere Kommentare lauteten: «Das ist auf so vielen Ebenen einfach nur ekelhaft und abwertend» und «Wie tief kann man sinken?»

Auch der deutsche Behindertensportverband meldete sich auf Mockridges Video und lud diesen für ein Treffen zur Sensibilisierung des Themas ein. Die Einladung nehme Mockridge gern an, beteuert er in seiner Entschuldigung. «Ich freue mich auf den Perspektivwechsel und darauf, aktiv zu lernen.»