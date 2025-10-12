Andreas Gabalier ist wieder in festen Händen. Wer die neue Frau an seiner Seite ist, wollte der österreichische Sänger aber noch nicht verraten.

1/7 Andreas Gabalier ist weg vom Markt. Foto: IMAGO/Harald Deubert

Darum gehts Andreas Gabalier hat eine neue Partnerin, möchte Details privat halten

Gabalier war zuvor mit Moderatorin Silvia Schneider zusammen

Der 40-jährige Sänger gibt im Oktober Konzerte in Leipzig, Hannover und Wien

Andreas Gabalier (40) hat sein Single-Dasein offenbar beendet. Der österreichische Musikstar sagte der «Bild»-Zeitung: «Ja, es gibt da jemanden. Es ist alles noch sehr neu und wir wollen mal schauen, was daraus wird.» Er pflege «derzeit kein Lotterleben und bin auch nicht mehr im Dating- und Single-Playboy-Leben unterwegs», erklärte der 40-Jährige.

Mehr über seine neue Partnerin verriet Andreas Gabalier allerdings nicht. «Ich habe mir vorgenommen, dieses Thema für mich ein bisschen abseits der Öffentlichkeit zu gestalten», sagte er der Zeitung.

Seit 2019 gab es offiziell keine Frau an seiner Seite

In einem Interview mit der «Glückspost» verriet der Sänger 2023, dass Liebe für ihn «das Schönste» sei. «Liebe ist aber auch total vielseitig. Ich liebe meine Familie, ich liebe auch meine Kindheitsfreunde. Wenn von denen mal einer eine Spenderniere braucht, verstecke ich mich nicht».

Auch auf das Thema Hochzeit kam er damals zu sprechen. «Vor zwölf Jahren habe ich gesagt, dass ich mal gerne sieben Kinder hätte. Durch die Jahre des Erfolgs ist dieser Wunsch ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Erfolg basiert ja nicht nur auf Glück und Zufall, sondern vor allem auf harter Arbeit. Ich habe da alles andere hinten angestellt. Ob das gut oder schlecht war für meine Zukunft, wird sich zeigen.» Ebenso zeigen wird sich, ob er sich mit der neuen Frau an seiner Seite nun den Wunsch der sieben Kinder erfüllen kann. Vielleicht startet er einfach mal mit einem.

Die letzte bekannte Frau an der Seite von Andreas Gabalier war die österreichische Moderatorin Silvia Schneider (43). Die beiden waren von 2013 bis 2019 zusammen. Seit der Trennung des Paars gab es zwar immer wieder Spekulationen rund um das Liebesleben des Sängers, aber nie offiziell eine neue Partnerin.



