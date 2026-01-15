Niemand spielt mehr Geld in die Kinokassen als Zoe Saldaña

Schauspielerin Zoe Saldaña (47) ist die weltweit erfolgreichste Kassenkönigin. Ihre Filme haben 12,5 Milliarden Franken eingespielt, und sie verdrängt Scarlett Johansson. Der Erfolg von «Avatar: Fire and Ash» brachte sie an die Spitze.

Darum gehts Zoe Saldaña ist weltweit erfolgreichste Schauspielerin mit 47 Jahren

Ihre Filme generierten 12,5 Milliarden Franken, mehr als jeder andere

«Avatar: Fire and Ash» spielte 1,23 Milliarden US-Dollar seit Dezember 2025 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Sie schlägt zu und sackt ein: Hollywoodstar Zoe Saldaña (47). Ihre actionreichen Rollen in Erfolgsfranchisen wie «Star Trek», «Avengers», «Guardians of the Galaxy» und «Avatar» machen die dreifache Mama zur weltweit erfolgreichsten Schauspielerin an den Kinokassen. Ihre Filme haben in den vergangenen Jahren über 15,4 Milliarden Dollar, umgerechnet 12,5 Milliarden Franken, generiert.

Damit verdrängt die US-Amerikanerin ihre Kollegin Scarlett Johansson (41), die die Liste zuvor angeführt hat. Sie belegt neu Rang 2, hinter ihr folgen Samuel L. Jackson (77) mit 14,6 Milliarden und Robert Downey Jr. (60) mit 14,3 Milliarden Dollar. Ihren Sprung an die Spitze verdankt Saldaña «Avatar: Fire and Ash», dem dritten Teil der Science-Fiction-Reihe. Seit seinem Start im Dezember hat der Film weltweit rund 1,23 Milliarden US-Dollar eingespielt.

«Danke, dass ihr an mein Potenzial geglaubt habt»

Auf Instagram bedankt sich die neue Kassenkönigin für ihren Titel, der vom Branchenmagazin «The Numbers» vergeben wurde. Es sei «eine Leistung, die ausschliesslich den unglaublichen Franchisen und den Mitwirkenden zu verdanken ist, zu denen ich das Glück hatte, gehören zu dürfen». Ein besonderer Dank spricht sie all jenen Regisseuren aus, die ihr Vertrauen geschenkt hätten. «Danke, dass ihr an mein Potenzial geglaubt habt, dass ihr etwas in mir gesehen habt, das ich selbst nicht immer gesehen habe, und dass ihr mich herausgefordert habt, mich immer wieder zu verbessern. Euer Vertrauen, eure Anleitung und eure Vision haben nicht nur diese Filme geprägt, sondern auch mich als Künstlerin.»

In ihrer digitalen Dankesrede gehen auch die Fans nicht vergessen, die mit ihrer «unerschütterlichen Unterstützung, Leidenschaft und Loyalität» die «wahre Grundlage für diesen Meilenstein» legen würden.

Wurde 2025 mit einem Oscar ausgezeichnet

Zoe Saldaña wuchs mit ihrer puerto-ricanischen Mutter, ihrem dominikanischen Vater und zwei Geschwistern im New Yorker Stadtteil Queens auf. Ihr Vater kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben, als sie neun Jahre alt war. Nach seinem Tod zog sie mit ihren beiden Schwestern zu Verwandten in die Dominikanische Republik. Nach ihrem Rückzug in die USA studierte sie in ihrer alten Heimat New York Schauspiel. Ihr TV-Debüt feierte sie 1999 in der Serie «Law & Order», es folgte eine Nebenrolle in «Fluch der Karibik», bevor ihr 2009 mit «Star Trek» und «Avatar» der Durchbruch gelang. 2025 wurde ihre Karriere mit einem Oscar als beste Nebendarstellerin in «Emilia Pérez» gekrönt.