Evangeline Lilly (46) leidet weiterhin unter den Folgen eines schweren Sturzes. In einem Instagram-Video teilt sie mit, dass Ärzte bei ihr Monate nach ihrer Gehirnerschütterung nun auch Hirnschäden diagnostiziert haben. «Das Ergebnis ist da... Ich habe tatsächlich eine Hirnschädigung durch mein Schädel-Hirn-Trauma», schreibt der «Lost»- und «Avengers»-Star unter das Video.

«Ich starte ins neue Jahr, das Jahr des Pferdes, mit schlechten Nachrichten bezüglich meiner Gehirnerschütterung», so der Marvel-Star in dem Clip. Die Ergebnisse einiger Gehirn-Scans zeigen demnach, dass «fast jeder Bereich meines Gehirns nur noch eingeschränkt funktioniert, ich habe also eine Hirnschädigung».

Kognitive Beeinträchtigungen

Im aktuellen Video sagt die zweifache Mutter: «Jetzt muss ich der Sache mit den Ärzten auf den Grund gehen und mich dann an die harte Arbeit machen, das Problem zu beheben. Darauf freue ich mich nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich nichts anderes tue als hart zu arbeiten». Das sei aber okay, denn: «Meine kognitiven Beeinträchtigungen seit dem schweren Trauma haben mir geholfen, es etwas ruhiger angehen zu lassen und das Jahr 2025 entspannter ausklingen zu lassen.» Lilly fühle sich daher trotz der Diagnose «ausserordentlich dankbar» und «gesegnet».

In der Bildunterschrift fügt sie hinzu: «Es ist beruhigend zu wissen, dass meine kognitiven Beeinträchtigungen nicht nur mit den Wechseljahren zusammenhängen, aber beunruhigend, zu wissen, wie schwer es sein wird, die Defizite rückgängig zu machen.»

In den Kommentaren zum Video erhält Evangeline Lilly viel Unterstützung – auch von prominenter Seite. «Charmed»-Star Alyssa Milano (53) schreibt: «Ich denke an dich» und fügt ein rotes Herz hinzu. Schauspiel-Kollegin Michelle Pfeiffer (67) kommentiert: «Du bist eine Kämpferin. Nichts – nicht einmal das – wird dich besiegen, meine Freundin».

Sturz verändert alles

Im Mai letzten Jahres machte Lilly publik, dass sie sich eine Gehirnerschütterung und ein Schädel-Hirn-Trauma zugezogen hatte. Die Kanadierin wurde an einem Strand ohnmächtig und stürzte mit dem Kopf auf einen Felsbrocken.

Auf Instagram zeigte sie sich mit einer aufgeschlagenen Nase und auch ihre Zähne schienen Schaden davongetragen zu haben. Die Ärzte seien damals mehr damit beschäftigt gewesen, die Ursache ihres Ohnmachtsanfalls zu finden, als die Wunden zu nähen, so Lilly damals auf Instagram. Sie habe dem Arzt jedoch gesagt, er werde nichts finden, ähnliche Ohnmachtsanfälle erleide sie bereits seit Jahren.