Melania Trump wählt den Song eines Trump-Kritikers für einen Instagram-Post. Ihr Ehemann hatte Bad Bunny vor drei Wochen noch als «Schande für die USA» bezeichnet. Die Kommentare explodieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Melania Trump teilt Post mit Bad Bunny-Song, sorgt für Aufsehen

Donald Trump kritisierte Bad Bunnys Super Bowl-Auftritt als «schlechteste Halbzeitshow»

Kommentar zu Melanias Post erhielt über 4000 Likes auf Instagram War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Melania Trump (55) hat einen Instagram-Post mit einem Lied von Bad Bunny (31) unterlegt – wenige Wochen, nachdem ihr Mann über den Latin-Superstar und dessen Auftritt beim Super Bowl geschimpft hatte.

Die Frau des US-Präsidenten teilte am Samstag einen Clip mit Fotos von einem Kleid, welches sie vergangenes Jahr bei der zweiten Amtseinführung ihres Mannes getragen und nun an ein Museum gestiftet hatte. Unterlegt war der Post mit dem Bad Bunny-Hit «DtMF».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dabei hatte ihr Ehemann Donald Trump (79) erst vor drei Wochen seinen Ärger über den Latino-Sänger ausgedrückt. Bad Bunnys Pausenauftritt beim Super Bowl bezeichnete Trump als «Schlag ins Gesicht» für die USA und als eine der schlechtesten Halbzeitshows, die er jemals gesehen habe.

Bad Bunny verzichtete auf Konzerte in den USA

Bad Bunny, der bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio heisst, ist wiederum selbst ausgesprochener Kritiker von Trumps Politik. Aus Protest gegen die rabiaten Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE verzichtete er zuletzt etwa auf Konzerte in den Vereinigten Staaten. Mit seiner Halbzeitshow, die er ausschliesslich auf Spanisch hielt, setzte der gebürtige Puerto Ricaner eine politische Botschaft.

Mit der Musikauswahl zu ihrem Post sorgte Melania Trump daher für grosse Irritation in den Kommentaren. «Ich glaube, dein Ehemann mag seine Lieder nicht», schrieb jemand und bekam dafür Tausende Likes. Der Kommentar «Die Dreistigkeit, diesen Song zu verwenden» bekam mehr als 4000 Likes.