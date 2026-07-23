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Ankündigung auf Instagram: Leyla Heiter eröffnet Supermarkt
Leylas grosse Ankündigung
«Ich bekomme meine eigene Penny-Filiale»
Damit haben wohl die wenigsten gerechnet. Aber Leyla Heiter eröffnet am 30. Juli ihre eigene Penny-Filiale «Leylaland».
Publiziert: 17:37 Uhr
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