1/5 Paola Maria Koslowski spricht auf Social Media offen über ihre Essstörung. Foto: ddp/United Archives GmbH

Auf einen Blick Paola Maria Koslowski leidet an Essstörung und kann nicht essen

Sie kämpft mit Essen und plant, eine Ernährungstherapeutin hinzuzuziehen

31-jährige Influencerin nimmt an 18. Staffel von «Let's Dance» teil Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Die diesjährige «Let's Dance»-Kandidatin Paola Maria Koslowski (31) leidet an einer Essstörung. Auf ihrem Instagram-Account hat die Influencerin ein umfassendes Video geteilt, in dem sie offen über ihre Probleme mit ihrem Essverhalten redet. Sie habe zahlreichen Nachrichten erhalten, nachdem Fans bemerkt hätten, dass Koslowski immer mehr abnimmt. «Wenn ich emotional belastet bin und viel Stress habe, kann ich nicht essen», erklärt sie in dem Clip. Diese Probleme habe sie immer wieder, aktuell sei es aber so ausgeprägt, dass Koslowski «tagelang» nichts essen könne: «Wenn ich esse, fühlt sich das für mich wie ein Kampf an. Ich habe nie Hunger.»

Paola Maria Koslowski muss «für jedes Kilo kämpfen»

Für sie sei es schon problematisch, Essen zu kochen, anzusehen, zu riechen oder überhaupt darüber zu sprechen. «Alles, was mit Essen zu tun hat, setzt mich extrem unter Druck», gesteht die 31-Jährige. «Bei mir ist es so, dass ich für jedes Kilo kämpfen muss. Ich nehme schwer zu, aber ich nehme super schnell ab», berichtet Koslowski ausserdem unter dem Video. Zudem leide sie immer häufiger an Schwindel.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Koslowski habe bereits mit Ärzten über ihre Essstörung gesprochen, erklärt sie weiter in dem Clip. Auch überlege sie, eine Ernährungstherapeutin hinzuzuziehen. Ihr sei bewusst, dass sie mehr essen müsse: «Ich weiss, dass meine Art momentan nicht gesund für meinen Körper ist. [...] Nur ich schaffe es nicht, diesen Punkt zu überwinden.» Um nicht wieder in alte Muster zu verfallen, wolle sie nun versuchen, «mehrere kleine Portionen über den Tag verteilt» zu essen.

«Let's Dance»-Star möchte sich nicht mehr unter Druck setzen

Mit dem ehrlichen Statement hoffe Koslowski auf Tipps aus ihrer Community, «wie ich in meine tägliche Routine wieder ein gesundes Essverhalten aufbaue». Doch vor allem sei es ihr wichtig, sich selbst keinen Druck mehr zu machen. Zudem wünsche sie sich, dass Kommentare zu ihrer Figur aufhörten. «Denn dahinter steckt diese traurige Wahrheit und offen gesprochen der Wunsch nach einigen Kilos mehr, die meinem Körper mehr Energie und Widerstandskraft schenken», so Koslowski im Begleittext ihres Posts.

An der 18. Staffel von «Let's Dance» nimmt die Influencerin gemeinsam mit Fanfavorit Massimo Sinató (44) teil. Gleich am Freitag steht hier die nächste Live-Show und damit nächste Bewährungsprobe für die 31-Jährige an.