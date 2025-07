Kultserie «Scrubs» kommt in zurück!

1/10 Die beliebten Assistenzärzte sind zurück: Die Kultserie «Scrubs» feiert bald ein grosses Comeback mit dem Original-Cast: Zach Braff (Mitte), Sarah Chalke (r.) und Donald Faison (l.) Foto: imago images

Darum gehts Kultserie «Scrubs» feiert Comeback mit Originalbesetzung und neuem Konzept

Mischung aus Nostalgie und modernem Klinikalltag im Sacred Heart Hospital

Patricia Broder Redaktorin People

Darauf haben Fans mehr als ein Jahrzehnt gewartet: «Scrubs», die Kultserie rund um eine Gruppe von chaotischen Assistenzärzten und ihren absurden Klinikalltag, feiert ihr Comeback. 15 Jahre nach dem offiziellen Ende hat der US-Sender ABC nun bestätigt: Eine neue Staffel ist bestellt, mit dem Originalcast – und dem beliebten Mix aus Humor und absurder Tagträumerei.

Gerüchte über ein Revival kursierten bereits Ende 2024. Doch jetzt ist es offiziell: Zach Braff (Dr. J.D. Dorian, 50), Donald Faison (Dr. Chris Turk, 51) und Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid, 48) kehren alle zurück – ebenso wie Serienschöpfer Bill Lawrence (56), der als Executive Producer wieder an Bord ist. «Scrubs bedeutet mir so viel», erklärte Lawrence kürzlich im Gespräch mit CNN. «Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, die Band wieder zusammenzubringen.» Auch Judy Reyes (Krankenschwester Carla Espinosa, 57), John C. McGinley (Dr. Perry Cox, 65) und Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso, 84) sind für Gastauftritte im Gespräch.

Darsteller freuen sich

Die Original-Darstellerinnen und -Darsteller sind alle älter geworden und teilweise sichtlich ergraut. Ein Kontrast zu damals, als sie 2001 zum ersten Mal in die OP-Kittel schlüpften. Umso grösser ist die Freude bei den Beteiligten, wieder in ihren Paraderollen zurückkehren zu dürfen. «Diese Serie war nicht nur ein Job. Sie war Familie», erklärt etwa Donald Faison, der JDs besten Freund Turk spielt. «Wir sind bereit, wieder gemeinsam durchzudrehen.» Aushängeschild Zach Braff, der auch als Regisseur tätig ist, schreibt auf Instagram: «Ich glaube, wir machen das wieder ... und ich könnte nicht glücklicher sein.»

Die neue Staffel soll dort anknüpfen, wo die letzte aufgehört hat: im Sacred Heart Hospital, in Los Angeles. Erzählt wird von neuen Assistenzärztinnen und -ärzten, von den Herausforderungen im modernen Klinikalltag, aber auch von den Sorgen und Nöten der in die 50er gekommenen Originalhelden. Ein Spagat zwischen Nostalgie und Gegenwart.

Popkultur-Ikonen werden wiederbelebt

Damit reiht sich Scrubs in eine Reihe legendärer Serien ein, die ein Revival erlebt haben: von «Sex and the City» bis «Gilmore Girls», von «Frasier» bis «Roseanne». Der Trend ist klar: Anstelle von neuen popkulturellen Ikonen zu schaffen, werden frühere einfach wiederbelebt. Und die Fans freuen sich umso mehr, dass die Geschichten ihrer geliebten Heldinnen weitererzählt werden.

Ob das Revival von «Scrubs» dem Kultstatus gerecht wird, wird sich zeigen. Der Charme der Original-Serie ist jedenfalls ungebrochen. Fans, die sich die Wartezeit bis zum Start der neuen Staffel Ende 2025, Anfang 2026 verkürzen wollen, können sich die alten Folgen auf Amazon Prime Video oder Disney+ im Streaming anschauen.