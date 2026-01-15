Anna Maier (48) verlässt Vintage Radio Ende Januar. Der Arbeitsrhythmus der Morgenshow war für die bekennende Nachteule nicht tragbar. Sie bleibt dem Sender künftig als treue Hörerin verbunden.

Seit November gibt es bei Vintage Radio ein neues Moderationstrio für die Morgenshow: Joel Grolimund (34), Melanie Winiger (46) und Anna Maier (48). Ende Monat wird aus dem Trio ein Duo: Maier verlässt den Radiosender bereits wieder. «Ich liebe das Radio, doch der Arbeitsrhythmus mit extrem frühen Morgenstunden ist für mich als ausgewiesenen Nachtmenschen langfristig nicht tragbar – das hat sich relativ schnell gezeigt», begründet Maier ihr Ausscheiden in einem Statement gegenüber Blick.

Eine Weiterführung in einer anderen Rolle habe zwar im Raum gestanden, schlussendlich habe dies aber nicht dem entsprochen, wofür sie angetreten sei. «Deshalb habe ich mich entschieden, diesen Abschnitt loszulassen». Vintage Radio werde sie weiterhin treu bleiben, allerdings von Hörerseite aus und auch «nicht ganz so früh».

Moderationskollege Joel Grolimund kann Maiers Entscheidung nachvollziehen. «Als Nachteule bereits um 5 Uhr im Studio zu stehen, ist nicht ideal», so Grolimund zu Blick. Er werde Maiers Ideen und ihre Unterstützung als Co-Programmleiterin in Zukunft vermissen. Bei Grolimund klingelt der Wecker übrigens jeweils um 2.45 Uhr – und das kurzfristig nun gar viermal pro Woche. Für ihn geht es nun voller Elan weiter, und das trotz «wachsenden Augenringen», wie er mit einem Zwinkern erklärt.

Wird Anna Maier ersetzt?

Maiers Abgang und ihre Kündigung noch während der Probezeit werden beim Radiosender bedauert, doch es herrscht auch «volles Verständnis» für ihre Entscheidung, wie Pascal Aminzadeh, Chief Audio Officer von Vintage Radio, gegenüber Blick erklärt. «Ich möchte mich ganz herzlich bei ihr für ihr grosses Engagement bedanken – insbesondere für ihre wertvolle Arbeit beim Start der Vintage Radio-Morgenshow», so Aminzadeh weiter. Für Maiers Zukunft wünscht er ihr «nur das Beste, viel Energie und Freude bei der nächsten Herausforderung».

Ob die beiden übrigen Morgenshow-Moderatoren Winiger und Grolimund ein neues Moderationsgspänli bekommen, das sei gemäss Aminzadeh zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Grolimund und Winiger können weiterhin auf die Producer Philippe Klemenz und Laura Eberle setzen, mit denen sie das Kernteam der Morgenshow bilden. Letztere wird ab Februar am Donnerstag und Freitag zudem selbst als Moderatorin durch die Shows führen.