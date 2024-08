Jetzt spricht die Noch-Ehefrau von Stepan Timoshin

1/6 Stepan Timoshin und seine Noch-Ehefrau Eve sind kein Paar mehr.

Fynn Müller People-Redaktor

Es sind schwierige Zeiten für Stepan Timoshin (23): Der Jungunternehmer, der mit seinem eigenen Sneaker-Laden «Vaditim» zum Millionär wurde, hat Lungenkrebs. Im Alter von nur 23 Jahren erhält Timoshin im Dezember 2023 diese niederschmetternde Diagnose. Er behielt sein Schicksal lange für sich.

Nach dem Krebsschock ging auch noch seine Ehe in die Brüche. Vor weniger als 12 Monaten heiratete Timoshin seine langjährige Freundin Eve Treis (21) während einer mehrtägigen luxuriösen Hochzeit an der Côte d’Azur in Südfrankreich. Doch anschliessend hätten sich die beiden immer mehr auseinandergelebt.

Inmitten der Ehekrise begegnet der Unternehmer dann überraschend seiner Jugendliebe und entdeckt erneut seine Gefühle für sie. Nun packt seine Noch-Ehefrau gegenüber «Bild» über das Liebes-Chaos aus: «Leider musste ich Mitte März herausfinden, dass er seit Ende des Jahres eine andere Frau getroffen hat. Das war natürlich ein Riesenschock.»

So hat seine Noch-Ehefrau vom Seitensprung erfahren

Treis habe es übers Internet erfahren, erzählt sie weiter. «Durch verschiedene Accounts, die ich gefunden habe und durch eine Instagram-Story von einem Restaurant, in dem die beiden essen waren. Ich habe eins und eins zusammengezählt, und dann hat alles gepasst.»

Für sie sei Fremdgehen unverzeihlich, weshalb sie die Reissleine zog. «Ich habe meine Sachen gepackt und bin gegangen. Es gab kein Zurück mehr, obwohl er noch darum gekämpft hat.» Timoshin zu «Bild»: «Ich habe damals krampfhaft versucht, mit meiner Noch-Ehefrau alles wieder hinzukriegen, weil ich mich mit meiner Diagnose ganz allein gefühlt habe. Ich dachte, ich müsste noch etwas retten.»

Als Timoshin die Krebsdiagnose vor einer Woche öffentlich machte, wurde seine Noch-Ehefrau Eve Treis auf Instagram angefeindet. Ihr wurde unterstellt, dass sie nur in guten Zeiten zu ihrem Mann stehen würde. Doch die Studentin stellt klar: «Stepan hat mir erst nach unserer Trennung von seiner Erkrankung erzählt.»

Werbung