Deutscher Selfmade-Millionär hat Lungenkrebs

1/6 Stepan Timoshin hat Krebs.

Schock-Diagnose für Stepan Timoshin (23): Der deutsche Jungunternehmer hat Krebs. In einem «Bild»-Interview spricht Timoshin, der mit seinem eigenen Sneaker-Geschäft «Vaditim» zum Millionär wurde, über den Schicksalsschlag.

Timoshin sei immer stolz darauf gewesen, nie krank zu sein. Umso härter habe ihn die Krebs-Nachricht getroffen. Im Urlaub habe er gemerkt, dass etwas nicht stimme. «Im Dezember 2023 habe ich eine Lungenentzündung bekommen. Ich bin nach Dubai geflogen. Da wurde alles schlimmer. Ich bekam schlimmen Husten und Schmerzen», erzählt er.

Als seine Lunge bei einem Atemtest versagte, wusste Timoshin, dass irgendwas nicht in Ordnung sein könne. Im Spital sei ihm Blut abgenommen sowie ein MRT gemacht worden. Wenige Tage später habe Timoshin die Nachricht bekommen, dass seine Blutwerte nicht gut aussehen würden. Es hätten weitere Untersuchungen gemacht werden müssen. Dann hätten ihm die Ärzte erstmals gesagt, dass er einen Tumor haben könnte.

Krebs-Diagnose bekam er in Deutschland

Zurück in Deutschland habe er sich weiteren Tests unterzogen und die niederschmetternde Diagnose bekommen. «Ich wurde Tumor-positiv getestet, habe meine Krebs-Diagnose bekommen. Meine Tumorgrösse war aber noch sehr klein, ich hatte auch noch keine Metastasen.»

Im März dieses Jahres habe Timoshin mit der Chemotherapie begonnen. Er habe 25 Kilo abgenommen und sei sehr schwach geworden. «Es ging mir ganz, ganz schlecht. Trotzdem habe ich jeden Tag gearbeitet, weil ich einfach eine grosse Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber habe.»

Die erste Behandlung habe er hinter sich. Aber: «Momentan sieht es leider so aus, als müsste ich vielleicht noch eine Chemotherapie machen.» Da Timoshin so gut wie nie krank gewesen und demnach auch nicht zum Arzt gegangen sei, sagt er: «Die Lungenentzündung hat mir wahrscheinlich mein Leben gerettet. Ich wäre sonst nie zum Arzt gegangen und hätte mich so durchchecken lassen.»

Timoshin wohnt in der Schweiz

Vor drei Jahren ist Stepan Timoshin von Berlin in die Schweiz gezogen – auch aufgrund der Steuern, wie er offen und ehrlich zugibt. Er hat sich ein Haus in der Nähe von Zürich gekauft. Auf Youtube liess er seine Fans am Umzug und seinem neuen Leben in der Schweiz teilhaben.