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Komiker über Schweizerdeutsch
«Die reden, als hätten die einen Schlaganfall»

In einem Podcast sprechen deutsche Komiker über die schweizerdeutsche Sprache. Dabei finden sie, dass sich die Sprache «wie ein Schlaganfall» anhöre und verboten gehöre.
Publiziert: 16:09 Uhr
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